Gam-Anon, les proches des joueurs compulsifs et Gamblers anonymes

Il y a plus d’une centaine de meetings Gamblers Anonymes à travers le Québec. Ces rencontres gratuites permettent à des joueurs compulsifs de se retrouver ensemble pour se soutenir face à leur volonté d’arrêter de jouer.

Il existe une autre fraternité d’entraide proche de Gamblers Anonymes mais moins connu; Gam-Anon. Cette fraternité regroupe les conjoints, les enfants et tous les proches du joueur compulsif pour les aider à s’assumer face aux gamblers.

Un joueur compulsif trouble et dérange plus d’une dizaine de personnes autour de lui. Nous pourrions supposer qu’il y aurait 10 fois plus de meetings Gam-Anon. Pourtant non. Gam-Anon a de la difficulté à remplir ses salles de rencontres et il n’existe qu’une dizaine de meetings à travers le Québec.

Il y a pourtant un principe de base en intervention. Si tu veux aider quelqu’un, tu dois aussi accepter d’être aidé. Si je veux aider un gambler à découvrir un nouveau mode de vie, il faut que j’accepte que j’ai aussi des choses à travailler sur moi. D’où l’importance de cette fraternité Gam-Anon. Pour les Alcooliques Anonymes, il existe l’équivalent, Alanon. Pour Narcotiques Anonymes, il existe Nar-Anon… Même pour les adolescents, il y a Alateen, une fraternité spécialisée dans l’entraide auprès des adolescents vivant près d’une personne alcoolique.

Les ressources pour nous aider à intervenir auprès d’un proche qui vit des difficultés sont là. N’hésitez pas à les utiliser.

Gamblers Anonymes et Gam-Anon (514) 484-6664 ou 1-800-484-6664

Narcotiques Anonymes (514) 249-0555 ou 1-800-463-0162

Nar-Anon (514) 725-9284

Alcooliques Anonymes (514) 376-9230

