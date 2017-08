[…] Loto-Québec sexiste, 2 à 0 pour Radio-Canada […]

Si la dématérialisation de la musique a changé nos habitudes d'écoute, elle a également modifié la façon de produire les albums; car, non, on n'enregistre plus un disque au Québec avec les mêmes moyens - technologiques et financiers - qu'il y a 15 ans. Tour d'horizon avec des propriétaires de studio et des artistes d'ici. […]