Anorexie, Elle Québec et Clin d’oeil

Mercredi le 11 octobre dernier, le Journal de Montréal, sous la plume d’Isabelle Maher, nous présente un dossier sur l’anorexie. Il y a plus de mannequins qui sont malades de leur maigreur qu’il y en aurait en santé.

Denis Desro, rédacteur en chef d’Elle Québec et Michelle Coulombe, directrice du magazine Clin d’oeil soutiennent que la problématique de l’anorexie ne se retrouve pas au Québec, mais en Europe. Wow! Toute la faute sur les designers Européens qui enverraient des échantillons trop petits.

Les magazines Clin d’oeil et Elle Québec reçoivent des échantillons trop petits, ce qui amènent les mannequins qui posent pour eux à être anorexique.

D’une part, où est la conscience sociale de ces deux magazines et de leurs dirigeants? Un bon employeur n’a-t-il pas la responsabilité du bien-être des gens qui travaillent pour lui? Si un fournisseur ne veut pas fournir les bons équipements pour travailler d’une façon saine et sécuritaire, ne devraient-on pas boycotter ces fournisseurs? Quand on accepte, en toute connaissance de cause, de rendre nos employés malades, ne serions-nous pas complices de ces designers qui n’en font qu’à leur tête?

D’autre part, il existe les Normes du travail. Pour moins que ça, sur un chantier de construction on va exiger des équipements adéquats et on va remuer ciel et terre. Où sont-il et que font-ils dans ce dossier?

Quand certaines entreprises font travailler des enfants dans les pays du tiers-monde, on appelle au boycotte. Ici, ce sont nos enfants du Québec qui souffrent, se rendent malades et en meurt.

Dois-je en arriver à espérer que le public boycotte Elle Québec et Clin d’oeil pour les aider à entrer dans le droit chemin et prendre leurs responsabilités?

Ressources

L’Hôpital Doudlas, troubles de l’alimentation : 514-761-6131 # 2049

Sainte Justine, section médecine de l’adolescence : 514-345-4731

Les Outremangeurs anonymes :

514-490-1939

Montréal Children’s hospital :

514-412-4400

Maison de Transition l’Éclaircie

(à Québec) 418-650-1076

ANEB, à Pointe-Claire, 514-630-0907

Un petit test pour savoir si vous souffrez d’anorexie ou de boulimie par : Doctissimo

Si vous avez envie d’en parler, d’en apprendre ou de sortir de cet enfer, consultez ou appelez :

En France : Anorexiques Boulimiques Anonymes

Téléphone : 02 96 33 38 64 (24h/24)

En Belgique : Outremangeurs Anonymes

En Suisse : Association boulimie anorexie

Téléphone : 021 329 04 39

Au Québec : Clinique St-Amour

Téléphone : (418) 834-9825

Également, Aneb Québec

Téléphone : 1-800-630-0907, à Montréal : (514) 630-0907

Lecture

– Guy POMMERLEAU, Anorexie et boulimie, comprendre pour agir, éd. Gaëtan Morin, Boucherville, 2001, 212p.

– Barbara MOE, Anorexie et boulimie, surmonter un problème alimentaire, trad. de l’anglais pas Jean-Pierre Vidal,

Éditions Logiques, Outremont, 2002 –

– Collectif sous la dir. de Aubut, Garel, Girard, Marquette, Saint-André,

– Revue Prisme, no 32, éd. Hôpital Sainte-Justine, 2000

Internet

http://fr.dir.yahoo.com/Sante

www.aspq.org

