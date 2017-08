Posted on by Raymond Viger

Les élections américaines, le sexe et les loteries

Les élections américaines attirent de moins en moins d’électeurs aux urnes. L’Agence France-presse nous rapporte que les sénateurs et gouverneurs américains ont opté pour une campagne publicitaire sexy!

Comment peut-on demander à ces autorités de légiférer sur l’hypersexualisation des jeunes et de tempérer les ardeurs publicitaires d’entreprises privées qui utilisent des messages sexistes s’ils sont, eux-mêmes, dans le même bateau de l’érotisme?

Une autre idée est à l’étude: le tirage au sort d’un prix d’un million pour favoriser le retour aux urnes des électeurs américains!

Ces deux idées sont complètement absurdes et ridicules. Il est important que les citoyens remplissent leur rôle et aillent voter. Il est important d’éduquer la population en ce sens. Mais il est ridicule de se servir du fast-food publicitaire avec des incitatifs sexuels, sexistes, érotiques ou encore financier pour que les gens se déplacent et exerce leur responsabilité citoyenne. L’objectif n’est pas d’attirer n’importe qui n’importe comment et qui vont se déplacer que pour avoir une chance de gagner le million. Ce sont des citoyens responsables qui ont pris le temps de se questionner sur leur geste démocratique. Qui ont décidé de voter pour un parti ou pour un autre.

Et si malgré l’éducation et la sensibilisation, les gens ne se déplacent pas pour aller voter, ce sont les politiciens qui doivent se questionner. Comment se fait-il que leurs citoyens ne croient plus en leur travail? Comment se fait-il que les citoyens considèrent que ça ne vaut plus la peine de voter? Est-ce parce que les dés sont pipés et que les politiciens n’en font qu’à leur tête?

Qui est le vrai responsable de ce désistement démocratique?

