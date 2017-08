Posted on by Raymond Viger

Boycott de Loto-Québec

Isabelle Martineau Dossiers Gambling et jeu compulsif

Je veux d’abord vous dire que j’ai bien aimé le dernier numéro de Reflet de Société (vol 13-6 août 2005) qui portait notamment sur le bénévolat. J’ai été touchée de lire les circonstances dans lesquelles vous avez été conduit à devenir travailleur de rue… Quelle façon de tirer du bien de votre souffrance et ce, afin d’aider d’autres personnes dans le besoin! Bravo!

J’ai aussi été très intéressée par votre article intitulé «Quand la croupière s’en va-t-en guerre». Quel courage que celui de cette jeune Éléonore Mainguy! Il est certainement souhaitable de continuer à dénoncer les sombres activités de Loto-Québec et les choix contestables que peut faire le gouvernement… Des choix qui semblent aller à l’encontre du bien commun.

Mais il faut faire plus. Beaucoup plus. Dans chacune de nos vies, nous devrions revoir notre soif du gain et notre consommation outrancière. Loto-Québec aura moins de pouvoir le jour où nous arrêterons de l’encourager. Et je ne parle pas ici des gens qui souffrent de dépendance au jeu, mais du commun des mortels qui s’achète des billets de loto. Le gouvernement sera peut-être moins vorace le jour où les citoyens cesseront de considérer l’État comme une Providence. Nous pourrons alors espérer de réels changements dans nos sociétés d’État et nos structures gouvernementales…

Fonds éthiques, fonds de pension, REER

N’ayant pas de fonds de pension, je suis allée m’informer auprès de deux institutions financières pour prendre des REER. Quelle ne fut pas ma surprise: les fonds éthiques, en harmonie avec les gens et l’environnement, sont à peu près inexistants. Plus encore, ils ne sont pas en demande! Les conseillers financiers m’ont expliqué que le seul intérêt des investisseurs, comme «monsieur-madame-tout-le-monde», est d’investir là où ça rapporte. Point final. Peu importe les conséquences! Peu importe si on encourage des compagnies qui imposent des conditions de travail inacceptables ou qui brisent l’environnement!!

Alors quand je lis que des bénévoles au coeur d’or ont décidé de s’impliquer gratuitement dans leur communauté et ont fait passer les autres avant leur petit intérêt personnel, ça me fait du bien! Oui, j’abonde dans le même sens que vous: c’est comme cela qu’on bâtit un monde plus humain…

