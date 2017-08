Posted on by Raymond Viger

Loto-Québec, le poker au casino et Alain Cousineau

Dossier Loto-Québec , Casino

Dans mon blogue du 13 décembre dernier, je questionnais le changement de position du président de Loto-Québec, M. Alain Cousineau. Il mentionnait en entrevue à La Presse une profonde remise en question à Loto-Québec qui envisageait de renoncer à toute hausse de clientèle et de ses revenus.

L’éclair qui a frappé M. Cousineau aura été de courte durée. Un mois plus tard, toujours dans La Presse, nous pouvions lire que Loto-Québec s’apprête à lancer un Poker automatisé de type Texas Hold’em au Casino de Montréal.

Il faut se souvenir que Loto-Québec n’est pas autorisé à faire entrer le poker dans ses Casinos. Il doit attendre une autorisation du gouvernement. Donc, pour contourner la lenteur de l’appareil gouvernemental, Loto-Québec remplace le croupier par un ordinateur et le tour est joué. Loto-Québec peut donc faire, avec des appareils qu’il nomme machine à sous, ce qu’il ne pouvait pas faire avant. Est-ce que contourner la lenteur du gouvernement est synonyme de contourner la loi? Est-ce que cette façon de faire est conforme au beau témoignage livré par le président de Loto-Québec, M. Alain Cousineau?

Dernière option possible: l’annonce de l’implantion du poker automatisé dans au Casino de Montréal a été faite par le porte-parole de Loto-Québec, M. Jean-Pierre Roy. Peut-être que M. Roy n’était pas au courant de la remise en question faite par M. Cousineau le mois précédent?

Je n’ai peut-être pas eu tort d’attendre avant de me réjouir en voyant le beau discours de M. Cousineau en décembre dernier. Les fait nous montre bien que Loto-Québec continue d’investir par tous les moyens pour augmenter l’offre de jeu. Et quand la loi ne le permet pas, on passe par la bande pour faire ce que l’on n’est pas autorisé à faire directement.

Autres textes sur Loto-Québec

À Loto-Québec de qui se moque-t-on?

Loto-Québec, une longue tradition de mensonges

Quand une croupière s’en va-t-en guerre; histoire d’Éléonore Mainguy

Ce billet, ainsi que toutes les archives du magazine Reflet de Société sont publiés pour vous être offert gracieusement. Pour nous permettre de continuer la publication des textes ainsi que notre intervention auprès des jeunes, dans la mesure où vous en êtes capable, nous vous suggérons de faire un don de 25 sous par article que vous lisez et que vous avez apprécié. Merci de votre soutien.

Témoignage sur l’implication bénévole

La récompense – Regard sur des gens de cœur

Documentaire sur l’implication bénévole.

-Découvrir sa communauté, donner un sens à sa vie…

-Briser son isolement et celui d’autrui.

-Découvrir de nouveaux amis.

-Prendre part à la vie sociale et de quartier.

-Une source de contact et d’échange.

-L’acquisition de nouvelles connaissances.

-Une occasion d’expérimenter et mieux se connaître.

S’impliqer c’est trippant et ça mérite d’être vécu. 25$

Par téléphone: (514) 256-9000, en région: 1-877-256-9009

Par Internet: http://www.editionstnt.com/Video.html

Par la poste: Reflet de Société 4233 Ste-Catherine Est Montréal, Qc. H1V 1X4.

Merci de partager Email

Reddit

Facebook

Twitter

Imprimer

Pocket

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Plus

Google

WordPress: J'aime chargement… Sur le même thème

Filed under: casino, conflit d'intérêt, Loto-Québec | Tagged: Alain Cousineau, Casino de Montréal, Jean-Pierre Roy, La Presse, Loto-Québec, poker, Texas Hold'em |