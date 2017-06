[…] Rien ne va plus, les jeux sont faits […]

Le baron de la drogue El Chapo envisage de poursuivre Netflix Le baron de la drogue mexicain Joaquin «El Chapo» Guzman envisage de porter plainte pour diffamation contre Netflix et Univision pour la diffusion d'une série relatant sa vie, a indiqué jeudi l'un de ses avocats.

Procès Cosby : le jury se serait inquiété d'un «jeu politique» Un juré au procès de Bill Cosby soutient que ses pairs ont été incapables d'arriver à un verdict parce que certains croyaient que le comédien et humoriste était traduit en justice pour des raisons politiques.

Nouveau rebondissement dans la saga Making a Murderer Une cour d'appel de Chicago a confirmé jeudi un jugement favorable à la libération de l'un des personnages centraux de Making a Murderer, série documentaire à succès qui a illustré les failles du système judiciaire américain.

Bill Cosby prêt à raconter en public ses mésaventures judiciaires L'humoriste et acteur Bill Cosby, dont le procès pour agression sexuelle a été annulé le 17 juin, pourrait bientôt tenir des réunions publiques pour raconter ses mésaventures judiciaires et mettre en garde contre les dysfonctionnements du système.

Coeur de pirate et Half Moon Run au Festival de jazz Le concert de préouverture du Festival de jazz mettra en vedette le groupe Half Moon Run et Coeur de pirate le 28 juin.

La ville dans l'oeil des photographes de La Presse Formidable instrument pour saisir et expliquer l'actualité, la photographie de presse est aussi le témoin de l'histoire qui se construit. Autrement dit, elle est un outil privilégié pour comprendre d'où l'on vient et où l'on va.

L'unique George Perec dans La Pléiade Inclassable. Visionnaire. Génial. L'oeuvre de Georges Perec vient d'entrer dans la prestigieuse Bibliothèque de La Pléiade, et il s'agit d'un événement pour ses admirateurs qui n'ont cessé de croître depuis qu'il a prématurément disparu, en 1982. Car Georges Perec est probablement l'écrivain le plus moderne et le plus ludiq […]

CALQ: les théâtres en colère Les directeurs artistiques des grands théâtres qualifient d'«insulte» la décision du ministre de la Culture, Luc Fortin, de bonifier de seulement 4 millions le budget du Conseil des arts et des lettres (CALQ) alloué à la subvention des organismes culturels.

Glastonbury s'ouvre avec Radiohead et Foo Fighters Le Festival de Glastonbury, l'un des plus importants de la planète, s'ouvre mercredi avec en tête d'affiche Radiohead, Foo Fighters et Ed Sheeran, pour un millésime marqué par un beau soleil et des mesures de sécurité renforcées.