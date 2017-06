Journal de Montréal et plagiat

«Maintenant que je suis journaliste» T’écris pour le 7 Jours, chose!!!! By the way… c’est quoi l’idée d’installer un panier de basket sur le gazon! Mélanie Maynard et Saskia Thuot – Page Officielle ont eu une belle rencontre… 😂😍 À lire dans notre magazine en kiosque aujourd'hui! Posted by 7 Jours on Thursday, June 1, 2017 […] […]