[…] Suicide, Bill Clennett, Loto-Québec et le jeu compulsif […]

CALQ: les théâtres en colère Les directeurs artistiques des grands théâtres qualifient d'«insulte» la décision du ministre de la Culture, Luc Fortin, de bonifier de seulement 4 millions le budget du Conseil des arts et des lettres (CALQ) alloué à la subvention des organismes culturels.

Glastonbury s'ouvre avec Radiohead et Foo Fighters Le Festival de Glastonbury, l'un des plus importants de la planète, s'ouvre mercredi avec en tête d'affiche Radiohead, Foo Fighters et Ed Sheeran, pour un millésime marqué par un beau soleil et des mesures de sécurité renforcées.

A Broken Hallelujah: Leonard Cohen dans sa complexité Ceci n'est pas une biographie de Leonard Cohen, nous avertit d'entrée de jeu Liel Leibovitz. Publié en 2014, et offert en traduction française depuis peu, son A Broken Hallelujah n'est pas non plus un ouvrage écrit dans la foulée de la disparition de Cohen. C'est plutôt un livre dans lequel l'auteur retrace des influences, des rencon […]

Hergé à Québec: pour tintinophiles avertis Qui était Georges Remi (1907-1983), à part le fait d'avoir donné naissance à Tintin, l'un des personnages de bande dessinée les plus connus de la planète? Présentée au Musée de la civilisation, à Québec, jusqu'au 22 octobre, l'exposition Hergé à Québec en donne une bonne idée... mais on en aurait aimé plus!

Juste pour rire: une programmation extérieure éclatée Plastic Bertrand, Village People, l'OSM, Jean-François Mercier, Sèxe Illégal, Kool and the Gang et les Appendices seront au rendez-vous pour le volet extérieur de Juste pour rire. Trente humoristes et dix artistes musicaux se succéderont au total sur scène dès 19 h 30 pendant toute la durée du festival. Coup d'oeil sur les principaux événements à n […]

Juste pour rire inaugurera son théâtre parisien avec le Cirque Éloize Le Groupe Juste pour rire France inaugurera le 4 octobre prochain son nouveau Théâtre du 13ème Art à Paris avec le spectacle Cirkopolis du Cirque Éloize. Le président fondateur de JPR, Gilbert Rozon, en a profité pour annoncer hier un partenariat de cinq ans avec la compagnie de cirque québécoise.

Le rappeur Prodigy de Mobb Deep est mort à l'âge de 42 ans Le rappeur Prodigy, membre du duo new-yorkais Mobb Deep, est mort à l'âge de 42 ans.

CTV Montréal met fin à la présentation régionale de nouvelles de sport Le réseau de télévision CTV a annoncé mardi soir l'abolition de la présentation régionale de nouvelles du sport à sa station de Montréal et le congédiement de trois journalistes.

Un pops avec... Lynda Johnson Toutes les semaines, La Presse discute avec un artisan d'une pièce de théâtre d'été. Aujourd'hui, conversation avec Lynda Johnson sur un banc public au parc La Fontaine, alors que la populaire comédienne s'apprête à monter sur les planches dans un Feydeau. Une première!