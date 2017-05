[…] Les cigarettes Indiennes et vos poumons […]

Selon Wikipedia Le narcissisme est, selon Le Petit Robert, en son sens courant, une « admiration de soi-même, attention exclusive portée à soi » synonyme d’égotisme et selon son sens psychanalytique, une « fixation affective à soi-même » Les vieilles habitudes ont la vie dure et il est difficile de changer. Payer une agence pour faire de la pub est la so […]

La semaine dernière avaient lieu les Assises annuelles de l’Union des Municipalités du Québec. J’ai eu la chance d’y présenter avec Mylène Forget, Présidente de Massy Forget Langlois relations publiques, la conférence Médias sociaux : garder le contrôle, même quand on pense le perdre! Nous étions accompagnées des mairesses Suzanne Roy (ville de Ste-Julie) et […]

La semaine dernière, sur plusieurs présences sociales, j’ai partagé le statut Demain, ça fera 23 ans que par un soir pluvieux qui ne me poussait vraiment pas à sortir, au défunt bar Gypsy, l'amour m'a frappée comme une tonne de brique. C'est la plus belle chose qui ne me soit jamais arrivée. On dit des fois que le hasard fait bien les choses. […]