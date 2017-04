Vacances a Vancouver et reportage sur la francophonie en Colombie-Britannique

Les événements de Restigouche en 1981, où les Mi'gmaq ont affronté des centaines de policiers de la Sûreté du Québec pour une question de droits de pêche au saumon, servent de toile de fond au nouveau roman d'Éric Plamondon, Taqawan. Une histoire de bruits et de fureur où le style de Plamondon flirte avec le roman noir et les angles morts de notre […]

On les trouvait un peu fous de lancer un magazine en 2012. Cinq ans plus tard jour pour jour, Nouveau Projet s'est taillé une place unique dans le paysage médiatique québécois. Son rédacteur en chef Nicolas Langelier revient sur son expérience.

Parmi les groupes de cette mouvance mondiale dont l'objet est d'actualiser les patrimoines musicaux dans le contexte de la world 2.0, DakhaBrakha est à la fois l'un des plus novateurs et l'un des plus spectaculaires. Voix slaves superbement incarnées, costumes atypiques, métissages sonores inspirés et d'autant plus ingénieux.