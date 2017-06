Posted on by Raymond Viger

Les jeux de cartes entre amis

Écrit par Johnny QUATRAS

Texte écrit pour Reflet de Société: Dossiers Gambling et jeu compulsif, Gamblers Anonymes

Dans plusieurs familles ou groupes d’amis, on s’amuse ensemble et on joue aux cartes. Pour mettre un peu de piquant, de défi, certains jouent à l’argent. Une semaine, c’est Pierre qui gagne 20$, la semaine suivant c’est Claude qui en gagne 30$. Au bout de l’année, théoriquement, le hasard des cartes va ramener les comptes à peu au même. Tout le monde aura eu son heure de gloire et ses instants de malchance.

Croyez-vous maintenant que les jeux de cartes du Casino sont comme ces jeux en famille? Il ne faut pas oublier que lorsque nous sommes au Casino, il y a un intrus qui prend place parmi nous. Un intrus silencieux qui prend sa quote-part. Il a bien calculé le tout et à chaque partie, il pige un peu dans les sommes misées. À la fin de l’année, tout le monde se retrouve un peu plumé. Seul le Casino a fait ses frais. Il fait suffisamment d’argent pour vous payer des breuvages, vous en mettre plein la vue, investir votre argent dans des tonnes de publicité…

Pour plus d’information ou si vous sentez que vous êtes vulnérables aux illusions créées par les jeux de hasard et d’argent, contactez l’une des ressources spécialisées dans le traitement des joueurs ayant perdu le contrôle de leur vie. N’attendez pas qu’il soit trop tard. Avant de mettre votre dernier 25 sous dans une machine, prennez le temps d’appeler. C’est le meilleur rendement que votre 25 sous pourra avoir.

