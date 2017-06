[…] Pile ou face […]

L'émission satirique The Daily Show inaugurera le weekend prochain une «bibliothèque présidentielle» pour archiver certaines des publications Twitter les plus mémorables de Donald Trump.

Dépeindre 21 premiers ministres, quelques champs de bataille et plus de 450 ans d'histoire en un seul et même tableau? C'est la commande un brin folle qu'a passée l'homme d'affaires québécois Salvatore Guerrera à l'artiste américain Adam Miller. Le résultat a été dévoilé récemment à la galerie Paul Booth, à New York. […]

Jay McInerney aime New York et on ne peut imaginer l'un sans l'autre. Même chose pour Russell et Corinne Colloway, le couple que nous avions découvert dans Trente ans et des poussières, puis retrouvé au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 dans La belle vie.