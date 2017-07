Posted on by Raymond Viger

Alain Dubois, Loto-Québec, les joueurs compulsifs et le recours collectif Brochu

Mon ami Serge Daigneault, maître référenceur pour l’Internet et les sites Web, m’a convié à un dîner avec Alain Dubois. Depuis maintenant près de 20 ans, M. Dubois est intervenant auprès de joueurs compulsifs.

En tant qu’intervenant auprès de joueurs compulsifs, M. Dubois a entendu des histoires d’horreur. Inquiet et bouleversé par l’ampleur que représente le jeu compulsif au Québec, M. Dubois a créé la coalition Emjeu pour dénoncer les agissements de Loto-Québec. Autour de cette coalition nous retrouvons des intervenants, des chercheurs, des joueurs compulsifs, des parents de joueurs compulsifs qui ont perdu leurs enfants aux mains du gambling…

M. Dubois, bénévolement, a créé plusieurs site Internet pour regrouper et rendre public l’information sur les dépendances: jeu-compulsif.info sur le jeu compulsif, toxico.info un site sur la toxicomanie, toxicoquebec.com, le premier site francophone d’actualités de type « blog » consacré uniquement aux dépendances. M. Dubois est aussi webmestre bénévole pour Gripp Montréal dont le mandat est de dispenser de l’information et de l’éducation sur les drogues auprès des jeunes et Barème plancher, un site réalisé pour Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), L’Organisation des sans-emploi- Région de Montréal (OSE-RM), Regroupement des Auberges du Coeur.

Alain Dubois est devenu un « expert » régulièrement appelé par les médias pour commenter les problématiques reliés au jeu compulsif. Pour la gestion des sites Internet, M. Dubois est soutenu par une psychologue, Christine Tassé, Amnon J. Sussa, professeur au département de Travail social de l’Université du Québec en Outaouais spécialisé dans le champ des dépendances, PIerre Desjardins, enseignant en philosophie et auteur de « Livre noir sur Loto-Québec« . Pour les membres de la coalition Emjeu nous retrouvons Sol Boxembaum, Jean Brochu, Jean Métayer, Phyllis Vineberg, May Chiu, Pierre Desjardins, Éléonore Mainguy, ex-croupière au Casino de Charlevoix qui a dénoncé les méthodes de Loto-Québec, Did Tafari Bélizaire, un joueur compulsif qui a sauté en bas du pont Jacques-Cartier après avoir tout perdu au Casino de Montréal…

Qu’est-ce qui ramène Alain Dubois dans l’actualité aujourd’hui? M. Dubois est impliqué dans le recours collectif Brochu contre Loto-Québec. Un recours collectif pour les victimes des Appareils de Loterie Vidéo que nous retrouvons dans les bars presque partout. Ce recours collectif, déposé en 2002, va débuter le 15 septembre 2008. On remarque que Loto-Québec a tout fait pour gagner du temps et éviter que le procès ne débute. Des informations régulières sur l’évolution du procès seront mises à jour sur le site jeu-compulsif.info. Un procès qui débute le 15 septembre 2008 au Palais de justice de Québec et se terminera en mai 2009!

Le recours collectif Brochu demande que Loto-Québec paye pour la thérapie des joueurs compulsifs touchés par les appareils de Loterie-Vidéo entre 1994 et 2007.

Une histoire à suivre.

Autres textes sur Gambling et jeu compulsif

Internet-o-thon pour soutenir le magazine communautaire Reflet de Société édité par le Journal de la Rue. C’est le temps de vous abonner pour montrer votre soutien à votre revue sur l’actualité communautaire et sociale. Toute contribution supplémentaire pour soutenir notre cause est la bienvenue.

Par téléphone: (514) 256-9000, ext.: 1-877-256-9009

Par Internet: http://www.refletdesociete.com/Abonnement.html

Par la poste: Reflet de Société 4233 Ste-Catherine Est Montréal, Qc. H1V 1X4

Lettrage, bannière et T-Shirt promotionnel.

Merci de partager Email

Reddit

Facebook

Twitter

Imprimer

Pocket

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Plus

Google

WordPress: J'aime chargement… Sur le même thème

Filed under: casino, dépendance, gambling, Jeu compulsif, Loto-Québec, Recours collectif Brochu | Tagged: 6 49 loto, ALV, Amnon J. Sussa, appareil de loterie vidéo, Casino de Charlevoix, Casino de Montréal, Christine Tassé, Coalition Emjeu, dépendance, dossier gambling, gambler, gambling, Gripp Montréal, Jean Brochu, Jean Métayer, joueur compulsif, Livre noir sur Loto-Québec, loteries, loto, loto qc, loto resultats, loto results, Loto-Québec, May Chiu, OSE-RM, Phyllis Vinebert, Pierre Desjardins, Sol Boxembaum, toxico.info, toxicoquebec.com, travail social, Université du Québec en Outaouais |