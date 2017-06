[…] Vie sociale et politique […]

Posted on by Raymond Viger

Je ne sais pas si c’est l’approche du temps des Fêtes mais je me questionne sur la distance qu’il y a entre la politique et la vraie vie sociale, celle à laquelle je suis confronté sur le terrain, celle qui m’attends à chaque matin que je me lève et avant chacun de mes couchers.

Pendant que des gens se demandent ce qu’ils vont manger pendant cette période des Fêtes, des fonctionnaires se préparent à fermer leurs bureaux pour les vacances des Fêtes.

Pendant que des gens font face à des détresses psychologiques, envahit par une souffrance sans fin, nous nous retrouvons dans une période où il y aura moins de service. Rappelez-nous le 5 janvier (si ce n’est pas le 12 janvier) pour prendre rendez-vous nous dit le répondeur.

Notre organisme attendait une réponse du ministère de la Santé fédérale pour un projet d’intervention auprès des jeunes. Cette réponse devait arriver en octobre. Mais il y a eu une élection fédérale. Et quand il y a une élection, la terre arrête de tourner. Tous les projets se retrouvent sur la glace.

Ensuite, un gouvernement minoritaire qui n’a pas la confiance de la chambre, Stephen Harper sauve « ses meubles » en arrêtant les travaux du gouvernement jusqu’en janvier.

Pour l’instant, personne ne peut donner une date pour les projets d’intervention et de prévention prévu à l’automne dernier. Parce qu’il faut attendre de savoir si nous avons encore un gouvernement en place, qui sera ce gouvernement et s’il pourra prendre des décisions dans les dossiers en suspends.

Les projets avaient été déposé au printemps 2008 pour une réponse à l’automne 2008. Peut-être y aura-t-il une réponse au printemps 2009. Un an plus tard, minimum. Après tout, qu’est-ce que c’est qu’une année quand on a faim, froid et que nous sommes désespérés? Ça représente quoi au juste une année dans la vie d’un adolescent?

Comment puis-je convaincre tous ces braves gens que j’accompagnent qu’il est important d’aller voter? Que les politiciens travaillent pour leur bien? Que leur vote va faire une différence pour la justice sociale, l’équité…?

J’ai beaucoup de travail qui m’attends sur le terrain pour cette période des Fêtes. Plusieurs personnes m’ont donné des dates pour leur suicide dans la période des Fêtes. Je les ai noté dans mon agenda. Je reste en contact avec eux. Je tente de faire ce que je peux avec les outils que nous avons. J’en ai plusieurs pour la journée de Noel. Je ne sais pas encore à quel gouvernement ou à quel politicien je vais envoyer la liste des noms de ceux qui ne verront pas la nouvelle année 2009.

Pour d’autres, leur histoire de Noel est beaucoup moins tragique. Ils sont venus me rencontrer parce qu’ils voulaient offrir une dinde à leur mère pour le réveillon de Noel. Je leur ai parlé des paniers de Noel, mais il fallait s’y prendre des mois d’avance. D’autres ressources qui font du mieux qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont. On a gratté à gauche et à droite pour leur trouver des dindes.

Je vais devoir arrêter temporairement ma présence sur le blogue des 7 du Québec. Je vais être encore très occupé pour la période des Fêtes. Je reviendrais pour le 17 janvier prochain.

Si je manque la rentrée parlementaire de janvier, vous saluerez les politiciens de ma part. Souhaitez-leur Joyeux Noel et une Bonne Année.

