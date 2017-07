[…] Patrick Huard et le poker devant Guy A Lepage à Tout le monde en parle […]

Lors de l’émission Tout le monde en parle, Patrick Huard et Guy A. Lepage ont discuté de leur passion et leur loisir, le poker. Dany Turcotte lance la question qui tue: est-ce dangereux de devenir un joueur compulsif.

Patrick Huard répond humblement à la question de Dany Turcotte en mentionnant, que pour lui, le poker n’a pas d’impact négatif sur sa vie. Mais le message de Patrick Huard est clair, net et précis:

Avec humour, Patrick Huard se sert de son personnage Rodrigue pour pointer sarcastiquement les machines vidéos poker:

« C’est excellent les machines vidéos poker. On récupère les chèques d’aide sociale en quelques jours. Tu mets plus de machines vidéo poker dans les quartiers plus pauvres, c’est là que ça rapporte le plus. On devrait déposer les chèques d’aide sociale directement dans les machines vidéo pokers… »