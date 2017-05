Charite bien ordonnee commence par nous tous

Posted on by Lisa

Charité bien ordonnée commence par nous tous

Guy Lepage, les Porn Flakes, Garou, Lulu Hughes, Martine St-Clair, Stéphane Rousseau, Daniel Bélanger et DJ Dee, pour ne citer qu’eux, seront sur scène le 14 mai prochains pour la seconde édition du spectacle musical “Charité bien ordonnée commence par nous tous”, au bénéfice du Club des petits-déjeuners du Québec et de la Fondation pour la promotion de la pédiatrie sociale.

Le clubs des petits-déjeuners

Le Club des petits-déjeuners est un organisme à but non lucratif qui a ouvert ses portes en 1994 au sein de l’école primaire Lionel Groulx, sous l’impulsion de Daniel Germain. Chaque matin, le Club fait prendre aux enfants un petit-déjeuner nutritif avant d’aller en classe. Les effets positifs de la méthode sur le rendement des élèves a fait ses preuves à tel point qu’aujourd’hui 225 écoles primaires et secondaires participent au programme.

La Fondation pour la promotion de la pédiatrie sociale

La fondation pour la promotion de la pédiatrie sociale, fondée en 2005 par le médecin Gilles Julien, vise à “assurer la promotion et la défense des droits des enfants des milieux défavorisés” et à diffuser cette approche particulière auprès des professionnels de la santé.

Le spectacle

La première édition du spectacle “Charité bien ordonnée commence par nous tous” avait permis de rassembler 35 000 dollars. Devant ce succès, Guy Lepage et Jacques K. Primeau, les initiateurs du projets, réinvitent un certain nombre d’artistes à se produire sur scène pour la bonne cause. Guy Lepage et les Porn Flakes animeront la soirée et promettent “le spectacle le plus rafraîchissant en ville pour la modique somme de 25$.”

Le jeudi 14 mai au Métropolis à 20h

La fondation pour la promotion de la pédiatrie sociale

Le Club des petits-déjeuners

Billets en vente au 514-908-9090 ou sur Internet

