[…] Video clip graffiti hiphop et breakdance gratuit […]

Posted on by Raymond Viger

Vidéo clip murale graffiti hiphop et breakdance gratuit

Artistes muralistes graffiti Fluke, Zeck & Axe. Musique par Chilly D.

Camera & montage par Patrick Patparazzi Landry.

Réalisations de murales graffiti en hiver à travers le Canada.

Mont Sainte-Anne

Mont Saint-Sauveur

Lake Louise

Comment faire une murale graffiti urbaine?

L’artiste muraliste graffiti Arpi nous montre comment réaliser une murale, de la préparation à la création finale.

Arpi a été le producteur du vidéo et a réalisé le montage du clip.

Murale graffiti réalisée rue Jean-Talon à Montréal.

Réalisation d’une murale graffiti concept pour la chaîne de magasins Oakley par les artistes muralistes graffiteurs Fluke et Herezy.

Camera et montage vidéo par Patrick Patparazzi Landry.

Exposition graffiti Renaissance.

Regroupe les œuvres de 21 artistes muralistes graffiti sous le thème Renaissance.

Photo et montage Pierre Chantelois.

Artistes muralistes graffiti: JF, Axe, Zek, Saer, Bfour, Five8, Monke, Fanny, Tease one, Nawlz, Henri Buszard, Rage5, Alex Magoon, Bruser DHS, Benjamin, Pow Pow, Sbu one, Remi, Yokes, Gaston et Philemon

Pour rejoindre les artistes muralistes graffiti du Café-Graffiti (514) 259-6900.

Galerie de l’artiste muraliste graffiti Zeck La galerie de l’artiste muraliste graffiti Zeck du Crew D.N.W. Toiles, événements et murales graffiti. Zeck a commencé à faire du graffiti en 1993 lorsque la scène Montréalaise était encore toute jeune. Au fil des années, il a su développer chaque sphère du Graffiti.

Galerie de l’artiste muraliste graffiti Fluke La galerie de l’artiste muraliste graffiti Fluke du Crew T.A., K6A et Fluke art. Toiles, événements et murales graffiti.

Galerie de l’artiste muraliste graffiti Arpi La galerie de l’artiste muraliste graffiti Arpi. Toiles, événements et murales graffiti.

Galerie des artistes muralistes graffiti Monk-e1, Strike, Rodz One et Otak La galerie des artistes muralistes graffiti Monk-e1, Strike, Rodz One et Otak.

Pour rejoindre les artistes muralistes graffiti du Café-Graffiti (514) 259-6900.

Disponible CD des artistes, vidéos, T-Shirt, Toiles, animation, réalisation de murales graffiti, canettes…

.

Murale graffiti réalisé par l’artiste muraliste Monk.e1 en 2003.

Murale graffiti réalisée par l’artiste muraliste Monk.e1.

.

Murale graffiti réalisée par l’artiste muraliste Arpi.

.

Murale graffiti réalisée par l’artiste muraliste Monk.e1.

Murale graffiti réalisée par l’artiste muraliste Monk.e1.

Murale graffiti réalisée par l’artiste muraliste Hérésy.

Pour rejoindre les muralistes du Café-Graffiti (514) 259-6900.

Photos de Murales et fresques urbaines.

Ce billet, ainsi que toutes les archives du magazine Reflet de Société sont publiés pour vous être offert gracieusement. Pour nous permettre de continuer la publication des textes ainsi que notre intervention auprès des jeunes, dans la mesure où vous en êtes capable, nous vous suggérons de faire un don de 25 sous par article que vous lisez et que vous avez apprécié. Merci de votre soutien.

T-Shirt promotionnel disponible avec votre logo

Soutenez le Café-Graffiti, affichez vos couleurs.

Votre T-shirt Café-Graffiti pour seulement 9,95$. Disponible en bleu, rouge, noir ou blanc. Ou encore votre Sweat-shirt disponible en gris pour seulement 29,95$.

Par téléphone: (514) 256-9000, en région: 1-877-256-9009

Par Internet: http://www.editionstnt.com/t-shirts.html

Par la poste: Reflet de Société 4233 Ste-Catherine Est Montréal, Qc. H1V 1X4

Pour votre T-shirt promotionnel avec votre logo: Café-Graffiti: (514) 259-6900

Merci de partager Email

Reddit

Facebook

Twitter

Imprimer

Pocket

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Plus

Google

WordPress: J'aime chargement… Sur le même thème

Filed under: art, break-dance, culture, graffiti, Hip-Hop | Tagged: animation graffiti, artiste muraliste, artistes muralistes, breakdance, clip, CREW K6A, culture urbaine, DNW, Fluke, fluke art, graff, graffiti, K6A, Lake Louise, making of d'une murale, Mont Saint-Sauveur, Mont Sainte-Anne, mural graffiti, murale graffiti, murales graffiti, murales hiver, muraliste, muraliste graffiti, muralistes, muralistes graffiti, muralistes graffitis, murals graffiti, Oakley, réalisation de murales, T-shirt graffiti, TA, vidéo, vidéo clip breakdance, vidéo clip graffiti, vidéo clip hiphop |