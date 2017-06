Posted on by Raymond Viger

Boycott du restaurant Teddy’s Deli & Bar de Pointe-aux-Trembles

Pourboires: un droit ou un privilège?

Combien de pourboires laisser quand on est mal servi?

Quand je vais au restaurant, je m’attends à ce qu’on me serve avec un sourire et politesse. Si j’ai ce minimum, la serveuse aura droit à son pourboire entre 10% et 15%. Si j’en ai plus, le pourboire pourra être bonifié, en fonction du plaisir que j’aurai eu d’aller à ce restaurant.

En contre-partie, si je me sens brusqué, si le sourire n’y est pas, le pourboire commencera à fondre en fonction de la qualité reçue. Parce qu’en temps que client, le pourboire est une forme d’évaluation.

Un déjeuner au restaurant Teddy’s Deli & Bar de Pointe-aux-Trembles

Je me retrouve au restaurant Teddy’s Deli & Bar de Pointe-aux-Trembles, situé dans l’est de Montréal. Possiblement à cause de son logo, plusieurs connaissent ce restaurant sous le nom de Teddy Bear.

La serveuse est une habituée de ce restaurant. Nous sommes très mal servi. La moindre hésitation pour commander et on entend les soupirs de la serveuse qui s’impatiente, aucun sourire, il faut demander à ses collègues pour avoir du café…

Arrive le moment de payer l’addition. Nous sommes 6 ou 7 clients différents à attendre après elle le temps qu’elle calcule ses factures et se fasse payer. Après avoir payé, un client quitte et lui souhaite une bonne journée. La serveuse répond d’un air aigri « Ouais, une bonne journée! Si les filles pouvaient rentrer, ça pourrait aider! » Mon déplaisir d’avoir déjeuner au Teddy’s Deli & Bar ce matin-là est bonifié par les commentaires déplacés et arrogants de la serveuse.

Le pourboire de la serveuse

Arrive enfin mon tour pour la payer. Question de principe, il est impensable que je lui donne plein pourboire. Je me sens très généreux et lui donne un pourboire de 6%. En réalité, on aurait dû me donner une escompte sur ma facture pour avoir endurer cette serveuse pendant mon déjeuner. Je viens de dépenser 30$ pour un déjeuner et je n’ai pas eu le plaisir minimum auquel j’aurais eu droit.

La serveuse compte le pourboire devant les clients et me lance: « Quoi! Rien que ça! Je suis obligé de déclarer 8% de pourboire aux impôts. » Pour éviter de faire un débat qui n’aurait pas eu de fin, je me contente de lui répondre: « Vous devriez vous considérer chanceuse. Avoir connu votre réaction avant, vous n’auriez rien eu. »

Cette obligation de déclarer 8% de l’addition aux impôts oblige la serveuse à remettre un 3% de ces pourboire aux gouvernements. Sur le 6% que je lui ai donné, il lui en reste 3%.

Le pourboire, une obligation ou un remerciement?

Si le pourboire était obligatoire, il serait inclus dans l’addition. Le pourboire n’est pas une obligation quand on ne donne pas satisfaction au client. Le pourboire est un privilège pour un employé qui fait bien son travail. La prochaine fois que cette serveuse recevra un pourboire inférieur au 10% à 15% conventionnel, j’espère qu’elle pourra faire une introspection et se demander pourquoi certains clients ne sont pas intéressés à lui en donner plus.

À noter que lorsqu’elle m’a dit qu’elle devait déclarer 8% des factures en pourboire, cela me laisse supposer qu’elle ne déclare pas tous ses pourboires. Mais ça, c’est une autre histoire.

Entre-temps, soyez convaincu que je n’irais plus au Teddy’s Deli & Bar de Pointe-aux-Trembles. Ils ont perdu un client à tout jamais. le restaurant Teddy’s Deli & Bar de Montréal fait parti de ma liste des restaurants à boycotter.

Bistro In Vivo est maintenant fermé et fait place au Bistro le Ste-Cath.

Autres textes sur Bistro le Ste-Cath

Un restaurant, une chaleureuse terrasse. Pour une rencontre entre amis ou en famille, les chefs du Bistro le Ste-Cath sauront vous offrir une cuisine réinventée et originale à un prix abordable.

Situé en plein coeur d’Hochelaga-Maisonneuve, au sud du Stade Olympique, à l’est de PIE-IX. 4264 Ste-Catherine est.

Bistro le Ste-Cath est opéré par l’organisme communautaire le Journal de la Rue. Tous les profits servent à financer notre intervention auprès des jeunes.

Pour informations et réservations: (514) 223-8116 ou bistro@le-ste-cath.com

Autres textes sur Restaurant

Extrait du livre Après la pluie… Le beau temps.

Après la pluie… Le beau temps. Recueil de textes à méditer. Chaque texte révèle un message, une émotion. Un même texte peut prendre un couleur différente selon notre état d’âme.

Le livre, au coût de 9,95$ est disponible dans toutes bonnes librairies au Québec.

Par téléphone: (514) 256-9000, en région: 1-877-256-9009

Par Internet. Par la poste: Reflet de Société 4233 Ste-Catherine Est Montréal, Qc. H1V 1X4

Autres livres de croissance personnelle et cheminement:

Autres livres pouvant vous intéresser:

Biographie de l’auteur.

Merci de partager Email

Reddit

Facebook

Twitter

Imprimer

Pocket

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Plus

Google

WordPress: J'aime chargement… Sur le même thème

Filed under: Restaurant | Tagged: combien de pourboire donner, combien de pourboire laisser, impôts à déclarer sur les pourboires, impôts à payer sur les pourboires, pourboire, pourboires, restaurant Teddy Bear, restaurant Teddy Bear Pointe-aux-Trembles, Restaurant Teddy's Bar and Deli, restaurant Teddy's Deli & Bar, restaurant Teddy's Deli-bar rue Sherbrooke, Teddy Bear, Teddy Bear rue Sherbrooke, Teddy's Bar and Deli, Teddy's Deli & Bar Montréal, Teddy's Deli & Bar Pointe-aux-Trembles, Teddy's Deli & Bar rue Sherbrooke, Teddy's Deli-Bar, Teddy's Deli-Bar de Pointe-aux-Trembles, types |