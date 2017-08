Posted on by Raymond Viger

Loto-Québec en flagrant délit de… menteries

Jeu en ligne et casino virtuel de Loto-Québec

Conférence de presse: Alain Cousineau Loto-Québec et ministre des Finances Raymond Bachand

Le 12 octobre 2007, Alain Dubois, espérait que les graves conséquences sur la santé publique qu’impliqueraient une légalisation des casinos virtuels, empêcherait le gouvernement du Québec et Loto-Québec d’aller de l’avant dans son projet de casino sur Internet.

Loto-Québec, sur son site Internet dans la section salle de presse répond à M. Alain Dubois:

Nous tenons à confirmer qu’aucune équipe de Loto-Québec et de ses filiales ne s’affaire à aller de l’avant avec un projet de casino sur internet. Les jeux de hasard et d’argent sur Internet sont illégaux au Québec. Nous sommes cependant en mesure d’observer que le phénomène des jeux d’argent sur internet est de plus en plus présent et qu’il ne fait pas l’objet actuellement de cadre réglementaire.

Et voilà que le ministre des Finances Raymond Bachand, accompagné du président Alain Cousineau de Loto-Québec nous invite demain à une conférence de presse pour nous parler de jeu en ligne.

MONTRÉAL, le 2 févr. /CNW Telbec/ – Les représentants des médias sont invités à un point de presse au cours duquel le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, fera part d’une annonce concernant le jeu en ligne. Il sera accompagné pour l’occasion du président et chef de la direction de Loto-Québec, M. Alain Cousineau. Date : Le mercredi 3 février 2010 Heure : 14 h Endroit : Hôtel Delta Montréal 475, avenue du Président-Kennedy Salle Opus I (entrée située sur la rue City Councillors).

Combien vous gagez que le ministre des Finances Raymond Bachand va nous dire que le jeu en ligne est légal? Combien vous gagez que Loto-Québec va nous dire qu’il est prêt à lancer son casino virtuel?

Est-ce qu’Alain Dubois était un visionnaire ou est-ce que Loto-Québec nous avait, encore une fois, menti sur ses intentions et ses préparations?

N’oubliez pas de signer la pétition déposée par l’Assemblée Nationale.

