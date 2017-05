[…] Quoi faire lors d’une crise d’épilepsie? […]

Posted on by Raymond Viger

Préjugés envers l’épilepsie

Si Cassidy Megan s’est tout de suite sentie soutenue par ses amis lorsqu’elle leur a parlé de sa maladie, ce n’est pas le cas de tous les épileptiques. Malgré les progrès de la recherches, les préjugés sont tenaces. Certains croient encore que l’épilepsie est une maladie mentale ou qu’elle est contagieuse; d’autres pensent qu’il est possible d’avaler sa langue lors de convulsions ou qu’il faut absolument maîtriser l’épileptique en crise pour l’empêcher de se blesser… alors qu’au contraire, ce sont trop souvent les bons samaritains qui se mettent en péril!

Une courte formation en premiers soins et quelques recherches sur Internet permettraient pourtant d’assurer la sécurité de la personne épileptique et de son entourage, et surtout, de vaincre les idées reçues. «Grâce à l’information disponible sur Internet, il est moins difficile d’être épileptique aujourd’hui. Mais plusieurs personnes sont mal informées parce que c’est une maladie qui affecte les gens de façon très variable et, souvent, sans impact sur le quotidien», explique Deirdre Floyd.

Si toutefois vous assistez à une crise épileptique dite tonique clonique, caractérisée par des spasmes musculaires ou des convulsions et une perte totale de connaissance, voici quelques directives:

Ne limitez pas les mouvements de la personne en crise et ne mettez rien dans sa bouche, pas même un médicament; elle n’avalera pas sa langue, mais peut s’étouffer si vous lui faites avaler un liquide ou un comprimé. Placez un coussin ou un vêtement sous la tête de la personne afin de la protéger des chocs. Éloignez les objets pointus, les liquides chauds et les meubles contondants, le temps que la crise passe. Si possible, aidez la victime à se coucher sur le côté, afin de dégager ses voies respiratoires. Lorsque la crise est terminée, il se peut que la personne soit confuse ou très fatiguée. Rassurez-la et restez avec elle jusqu’à ce qu’elle soit toute à fait rétablie. Ne lui donnez pas à boire ni à manger avant que les symptômes aient totalement disparu. Si la crise dure plus de cinq minutes, que la personne semble éprouver des problèmes respiratoires ou être blessée, que la victime est une femme enceinte ou qu’une seconde crise convulsive survient avant que la personne n’ait repris connaissance, appelez une ambulance.

D’autres faits sur l’épilepsie

L’épilepsie est la manifestation physique de changements électriques brefs (des sortes de «tempêtes électriques») qui surviennent dans le cerveau. Elle n’est donc pas contagieuse!

Environ 0,6 % de la population canadienne est atteinte d’épilepsie, soit plus de 200 000 personnes.

Près de la moitié des enfants épileptiques cesseront d’avoir des symptômes en vieillissant.

Lorsque les crises se limitent à une zone précise du cerveau, il est possible d’éliminer les symptômes en opérant. Des médicaments réduisant les manifestations de l’épilepsie existent aussi mais ils ne guérissent pas la maladie, provoquent de nombreux effets secondaires et ne sont efficaces que sur 70 % des épileptiques.

Chaque jour, 42 Canadiens en moyenne apprennent qu’ils sont épileptiques.

Dans 50 à 60 % des cas, les causes de la maladie sont inconnues. Parmi les facteurs déclenchants identifiés, on trouve les accidents ou maladies de grossesse qui affectent le fœtus, les tumeurs cérébrales ou accidents vasculaires cérébraux, une blessure au cerveau de l’enfant, une intoxication aux drogues ou les séquelles laissées par une infection du système nerveux.

