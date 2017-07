[…] Coûts sociaux du jeu compulsif […]

Retrouver son coeur d'adolescent avec les Backstreet Boys Les plaines d'Abraham ont été catapultées à la fin des années 90, dimanche, alors que les désormais mythiques Backstreet Boys - oui, on ose dire ça - étaient de passage au Festival d'été, au grand plaisir (c'est peu dire) des nombreux fans particulièrement volubiles.

Quand les stars de YouTube deviennent des stars de Hollywood Depuis son apparition sur internet au milieu des années 2000, la plateforme de vidéo en ligne YouTube sert de vitrine à des artistes en quête de célébrité et de fortune, et attire de plus en plus de responsables de Hollywood à la recherche de nouveaux talents.

P!nk: incroyable bête de scène! Quand P!nk est arrivée sur scène hier entourée de six danseurs, elle ne pouvait choisir meilleure chanson pour électriser la foule : Get the Party Started. La commande a été entendue, le public sur les Plaines a répondu.

Anderson .Paak dans la place... des Festivals! La place des Festivals ne pouvait accueillir une foule plus dense pour conclure le 38e Festival international de jazz de Montréal, et ce, avec l'une des plus grandes révélations funk, R&B, soul et hip-hop des dernières années : Anderson .Paak.

Voyager au fil des mots: Colza mécanique Les romans font voyager. Au coin d'une rue dans une ville qu'on croyait connaître par coeur; au bout du monde dans un pays qui nous apparaît telle une autre planète. Cet été, La Presse vous amène vers une ville, un pays, des gens riches en couleurs, en saveurs, en histoires drôles ou bouleversantes. Cette semaine, cap vers la Suède.

Tony Allen et ses... Jazz Messengers Ses musiciens l'attendaient calmement sur scène, il s'est amené, arborant chemise aux motifs orangés, feutre. Il s'est assis au centre de sa batterie, il a mis ses lunettes noires, et c'était parti pour cet hommage d'une figure mythique de la batterie à une autre.

Jazz classique chez Ravi Coltrane Le saxophoniste Ravi Coltrane bouclait la boucle samedi, au terme de trois concerts donnés au Gesù en trois soirs. Le dernier tiers de ce volet de la série Invitation fut certes très correct, mais ne passera pas à l'histoire. Jazz classique, un tantinet ronflant par moments.

Festival de jazz de Montréal: «un grand cru», selon les organisateurs L'heure est aux bilans pour les organisateurs du Festival international de jazz de Montréal, qui se réjouissent d'avoir attiré des foules record et de présenter un budget équilibré.

Gilbert Rozon: pour ou contre Juillet est un des mois les plus chargés pour Gilbert Rozon, puisque son entreprise présente le festival Juste pour rire, Zoofest, le Mondial des jeux et OhMyFest! Par-dessus le marché, l'homme d'affaires monte sur une des scènes du Monument-National pour offrir son spectacle solo Juste Gilbert. Pour faire un clin d'oeil à Sacha Guitry, qui a […]