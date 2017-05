L’anorexie et Léa Clermont-Dion

Posted on by Raymond Viger

Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée

La question de l’extrême maigreur et de l’image corporelle des femmes dans la publicité, la mode et les médias a non seulement fait couler beaucoup d’encre, mais a aussi amené plusieurs entreprises, organismes et gouvernements à passer à l’action, tant en Europe qu’en Amérique.

Au Québec, Léa Clermont-Dion âgée de 17 ans, s’est rendue à l’Assemblée nationale pour présenter une pétition demandant au gouvernement d’agir sur les causes sociales de l’anorexie et d’intervenir auprès de l’industrie.

En mars 2009, madame Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, confie à un comité de travail le mandat de rédiger une charte d’engagement volontaire et d’en assurer son application.

Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée

L’image corporelle véhiculée dans l’espace public et médiatique a une influence sur l’image personnelle, sur l’estime de soi et, indirectement, sur la santé de la population. Nous reconnaissons que les idéaux de beauté basés sur la minceur extrême peuvent nuire à l’estime personnelle, particulièrement chez les filles et les femmes. Nous croyons que les comportements alimentaires et les pratiques de contrôle du poids sont influencés par des facteurs tant biologiques que psychologiques, familiaux et socioculturels. Nous préconisons l’engagement des partenaires de tous les milieux, gouvernementaux, associatifs et corporatifs pour, ensemble, contribuer à faire diminuer les pressions socioculturelles au bénéfice d’une société saine et égalitaire. Nous avons la conviction que les secteurs de la mode, de la publicité et des médias peuvent assumer un véritable leadership par leur vitalité et leur créativité afin d’exercer une influence positive sur le public. Nous désirons suivre le courant international du milieu de la mode dans ses initiatives de conscientisation sur les problèmes liés à la préoccupation excessive à l’égard du poids, à l’anorexie nerveuse et à la boulimie. Nous avons résolu, à l’instigation de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, de participer collectivement à la rédaction de cette charte et de lancer un appel à l’action pour transmettre, dans notre collectivité, une image corporelle saine et diversifiée. En conséquence, nous souscrivons à la vision d’une société au sein de laquelle la diversité des corps est valorisée et c’est pourquoi nous, personnes soussignées, dans le cadre de nos missions respectives, nous engageons à : Promouvoir une diversité d’images corporelles comprenant des tailles, des proportions et des âges variés. Encourager de saines habitudes autour de l’alimentation et de la régulation du poids corporel. Dissuader les comportements excessifs de contrôle du poids ou de modification exagérée de l’apparence. Refuser de souscrire à des idéaux esthétiques basés sur la minceur extrême. Garder une attitude vigilante et diligente afin de minimiser les risques d’anorexie nerveuse, de boulimie et de préoccupation malsaine à l’égard du poids. Agir à titre d’agents et d’agentes de changement afin de mettre de l’avant des pratiques et des images saines et réalistes du corps. Faire connaître la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée auprès de nos partenaires, de nos clientèles et de nos relations professionnelles tout en participant activement à l’adhésion à ses principes et à leur respect.

Le magazine Reflet de Société est fier d’adhérer à la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée et espère que tous ses lecteurs et partenaires feront de même. La Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée fait maintenant partie intégrante de notre politique en matière d’achat publicitaire dans le magazine Reflet de Société. Une entreprise qui ne voudrait pas y adhérer, ne pourrait pas avoir l’avantage d’obtenir une publicité dans notre magazine.

Politique publicitaire de Reflet de Société

Reflet de Société favorise et encourage la publicité responsable. C’est pourquoi toute publicité faisant la promotion du jeu, de l’alcool ou du tabac, sous quelque forme que ce soit, est refusée. De plus, une publicité venant d’un annonceur qui aurait une conduite reprochable notoire dans les domaines de l’environnement, de la famille et de la société ne serait pas publiée.

La Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée fait partie intégrante de notre politique en matière d’achat publicitaire dans le magazine.

Pour plus de transparence, Reflet de Société refuse, en outre, de publier une publicité lorsque l’annonceur fait l’objet d’un article dans le même numéro.

Le contenu publicitaire ne doit en aucun temps excéder 25% du magazine.

