[…] Les leçons à tirer des préjugés […]

Hé ben… On est ailleurs là avec Anne-Marie Dussault… Sophie Brochu, à propos de son entrevue avec Barack Obama. "Il y a quelque chose de post-coïtal". Pourquoi pas! Posted by Olivier Niquet on Wednesday, June 7, 2017 Commentaire inutile à m’envoyer: Anne-Marie a ressenti quoi elle?

Obama vient faire un discours et t’as Penelope et Salvail qui déconnent. Obama… écoute pas ça! Ils nous représent pas! QUOI ?! 😳 Eric Salvail – page officielle s’est emparé du verre dans lequel a bu Barack Obama !! Vous saurez ce qui se trouve à l’intérieur, en direct demain 21 h sur ICI […]

13 « veudettes » que l’on doit pas dire à Obama qu’ils étaient dans la salle! La honte! PATRICK LANGLOIS, JE SAIS PAS C’EST QUI, MAIS ME SEMBLE QU’IL EST À TV! Prêt pour Barack Obama 🙌🏼#ObamaCCMM A post shared by Patrick Langlois (@patricklanglois) on Jun 6, 2017 at 1:10pm PDT PÉNÉLOPE MCQUADE! Un orateur incroyable et un […]