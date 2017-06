[…] Bye-Bye 2010, Véronique Cloutier et Louis Morissette […]

Posted on by Raymond Viger

Tout le monde en parle sur Twitter

Véronique Cloutier, Louis Morissette et le Bye-Bye

Est-ce que les utilisateurs de Twitter pendant l’émission de Guy A. Lepage peuvent apprécier autant le spectacle?

Le 5 décembre dernier, Guy A. Lepage recevait le couple Véronique Cloutier et Louis Morissette à l’émission Tout le monde en parle. La nouvelle mode qui accompagne l’émission de Guy A. Lepage est de Twitter en direct pendant l’émission ses commentaires. Cette nouvelle façon de regarder l’émission Tout le monde en parle semble rejoindre beaucoup de Twitter.

Je me questionne beaucoup sur cette mode et sur Twitter. Au nombre de personnes qui lancent leurs messages de 140 caractères sur Twitter, j’ai l’impression que c’est impossible de suivre le fils de la conversation. Une sorte de tornade de commentaires ou tout le monde parle mais que personne écoute.

La qualité de l’écoute de l’émission doit aussi en souffrir. Pendant que les gens cherchent des commentaires à mettre sur Twitter, pendant qu’ils écrivent leurs messages, l’émission continue à jouer.

Bye Bye à Radio-Canada

Lors de l’émission du 5 décembre, le couple Véronique Cloutier et Louis Morissette sont venus nous parler des préparatifs du Bye-Bye à Radio-Canada. Accompagné de quelques comédiens qui feront partis du Bye Bye, tel que Michel Courtemanche, l’entrevue était plaisante à écouter. Une belle complicité rayonnait entre Véronique Cloutier et Louis Morissette. Pendant que Louis Morissette répondait à une question de Guy A. Lepage, la caméra nous montrait en arrière plan Véronique Cloutier. Pendant une fraction de seconde, nous avons pu observer une sourire complice de Véronique Cloutier ainsi qu’un clin d’oeil qu’elle a fait à Louis Morissette pendant qu’il continuait de répondre à Guy A. Lepage. Cette instant magique de l’entrevue aurait-il pu être remarqué si je me concentre sur le clavier de mon Twitter? Est-ce que je manque le meilleur de l’émission à tenter de jouer aux gérants d’estrade et de commenter en direct?

Ce clin d’oeil entre Véronique Cloutier et Louis Morissette était du calibre du célèbre clin d’oeil de Patrick Roy devant les filets du Canadiens de Montréal. Avec cette complicité tangible entre Véronique Cloutier et Louis Morissette, je vous promets que je vais être au rendez-vous du Bye-Bye cette année. Et je ne serais pas sur Twitter, ni devant mon ordinateur. Je serais avec ma conjointe Danielle et mes deux enfants, Annie et Patrick, à profiter en famille du Bye-Bye 2010.

Je vous souhaite à tous, une belle Année 2011, remplie de Joie, Bonheur, Santé et Sérénité. Et pour les maniaques de Twitter, Facebook et autres, faites attention pour ne pas développer une dépendance. Une dépendance qui peut vous faire oublier les petits instants magiques que la vie nous apporte, cet instant de relation qu’aucune plateforme Internet ne saurait nous offrir.

Photos Radio-Canada

