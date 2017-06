[…] Est-ce que notre système politique met en danger la démocratie? […]

Posted on by Raymond Viger

Élections fédérales

Pour quel parti voter? Quel Premier ministre faire élire?

En cette période électorale qui nous mènera à élire un nouveau gouvernement le 2 mai prochain, je me pose encore la question où je ferais mon X la journée des élections.

En ce qui me concerne, les périodes électorales ne sont pas des instants de réjouissance. Pollution visuelle avec tout cet affichage qui orne nos rues. Pollution Internet avec tous les communiqués de presse que Stephen Harper envoie dans la blogosphère. Les nouvelles qui n’en finissent plus de nous donner l’itinéraire des chefs de parti. Comme si ça m’intéressait de savoir où Stephen Harper, Michael Ignatieff, Jack Layton et Gilles Duceppe serre des mains!

Encore pire quand je vois en première page des quotidiens un des de parti avec un casque de construction ou un chapeau de fromager. Une vraie parade de mode politique. Ont-ils quelque chose de sérieux à nous dire ou s’ils ne font que s’amuser à jouer à « kid kodack »?

Politique et démocratie

Notre système politique actuel met en danger la démocratie. Quand je vote, est-ce que je le fais pour le meilleur député de mon comté ou pour le Premier ministre du pays?

Si je vote pour le meilleur député de comté, est-ce que le respect de la ligne de parti va l’empêcher de faire son travail? Je me souviens qu’au début de sa carrière politique Louise Harel s’était levée contre la ligne de parti et tenait à ses idées. Mais est-ce que tous les politiciens ont la force de caractère que Louise Harel a présenté?

Bâtir un pays ou vendre son parti?

Et que dire de tous ces députés qui, à l’assemblée nationale, endossent les couleurs de leur parti et qui passent le plus clair de leur temps à se chicaner? C’est à qui pourra sortir la plus grosse histoire d’horreur sur son voisin d’en face. Tenter de démontrer que tous les péchés capitaux ont été inventé par le parti d’en face.

On ne construit pas un pays avec un tel derby de démolition. Est-ce qu’un conseil d’administration d’une entreprise est déchiré en 3 ou 4 factions qui n’essayent que de trouver les erreurs des autres? Un conseil d’administration n’est-il pas un regroupement d’administrateur qui travaille ensemble pour que leur entreprise réussisse le mieux possible? Pourquoi les politiciens ne s’inspirent-ils pas des chefs d’entreprise pour atteindre des objectifs concrets pour un pays plus fort?

Dépenser pour se faire élire ou pour construire?

Est-ce acceptable de voir tous ces millions que les partis ramassent être dépensés pour se faire élire? Ne pourraient-on pas les investir pour combattre la pauvreté? Tous ces montants que les politiciens reçoivent des entreprises n’inciteraient-ils pas les politiciens à se “souvenir” de leur bon samaritain financier au moment où ils seront au pouvoir?

Et que fait-on avec un député qui serait un excellent représentant politique mais qui n’est pas millionnaire et qui ne veut pas être muselé par la ligne de parti? Sans la machine des partis et sans leurs faramineux budget va-t-il pouvoir se présenter équitablement?

La démocratie existe-elle avec un système politique tel que nous avons? J’en doute.

