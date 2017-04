[…] Prostitution et préjugés de la police […]

Le Canada ne l’a pas facile, ces temps-ci. Cette glissade du dollar canadien à 73,46 ¢ US, à son plus bas depuis un an et demi, en témoigne. Au déclenchement d’une guerre commerciale avec son principal partenaire économique, à ces accords commerciaux ébranlés dans leurs fondements, s’ajoute l’entrée des États-Unis sur la scène de la concurrence fiscale à laq […]