[…] Intervention auprès des gamblers […]

Solange annule sa présence à Osheaga La chanteuse Solange a annulé sa présence au festival Osheaga cette fin de semaine. La soeur de Beyoncé devait se produire samedi soir à 19h20.

Baby Driver: Sony poursuivi pour utilisation illégale d'une chanson de T. Rex Le fils de Marc Bolan, le chanteur du mythique groupe de glam rock britannique T. Rex, a porté plainte jeudi contre le studio de cinéma Sony, l'accusant d'avoir utilisé sans autorisation une chanson du groupe dans son film Baby Driver.

LL Cool J reçoit un prix culturel prestigieux LL Cool J sera le premier rappeur récompensé par les Honneurs du Kennedy Center, le prix culturel le plus prestigieux de Washington qui fête cette année sa 40e édition, a annoncé jeudi la grande salle de spectacles de la capitale américaine.

Marilou et Alexandre Champagne se séparent Onde de choc chez les fans de Trois fois par jour : Marilou et Alexandre Champagne ont annoncé leur séparation jeudi, mettant ainsi un terme aux rumeurs qui couraient depuis un certain temps.

La diversité a bien meilleur goût À l'occasion de Fierté Montréal, le Centre international d'art contemporain de Montréal (CIAC) présente, jusqu'au 20 août à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), une exposition sur la diversité sexuelle. Les cabinets de curiosités LGBTQ+ explore l'univers des gais, lesbiennes, queer, etc. dans les domaines artistique, politique e […]

Michael Moore: faire tomber Trump, une blague à la fois Après avoir tourmenté George W. Bush pendant des années, le cinéaste, comédien et auteur Michael Moore a décidé d'être une épine (de plus) dans le pied de Donald Trump. Son premier spectacle à Broadway n'a pas encore provoqué de tweet intempestif du nouveau président, mais cela ne saurait tarder...

Une offre estivale dégarnie CHRONIQUE / Avec la météo instable des derniers mois, le public aurait pu vouloir se précipiter sur sa télé. Pourtant, les parts de marché des grands réseaux ont un peu augmenté, mais les chiffres d'auditoire sont tout à fait comparables aux étés précédents. Je ne suis pas friand de la télé estivale. Et disons qu'avec l'offre dégarnie qu' […]

Cage The Elephant: libérer la bête Gagnant du prix de l'album rock de l'année au dernier gala des Grammy pour l'album Tell Me I'm Pretty, Cage The Elephant vient tout juste de lancer Unpeeled, un cinquième opus entièrement enregistré en concert. Entretien avec Matthew Shultz, chanteur de la formation, qui sera de passage à Osheaga samedi.

Le rappeur Kidd Creole inculpé pour meurtre Le rappeur Kidd Creole, membre fondateur du célèbre groupe de rap new-yorkais Grandmaster Flash and the Furious Five, a été arrêté mercredi et inculpé pour meurtre, a annoncé la police de New York.