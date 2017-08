Posted on by Raymond Viger

Did Tafari Bélizaire s’est investi très fort dans des conférences et devant les médias pour nous raconter les méfaits du jeu compulsif.

C’est avec beaucoup de chagrin que j’ai appris le décès de Did Tafari Bélizaire. Did est décédé chez lui vendredi le 25 novembre. Mes plus sincères sympathies à sa famille, ses amis et ses proches.

J’ai eu la chance de travailler à plusieurs reprises avec Did. Un homme rempli de générosité et qui s’est donné corps et âme pour livrer un message aux jeunes sur les méfaits du jeu compulsif.

Reportage de Did Tafari Bélizaire

Notre journaliste, Patrick Alleyn avait publié dans Reflet de Société l’histoire de Did Tafari Bélizaire. Tout récemment, Dominic Desmarais avait fait un autre reportage qui devait être publié en février prochain. Reportage qui ne le sera possiblement pas. Un reportage que nous laisserons mourir tranquillement avec Did.

Did avait participé à notre DVD sur la prévention du jeu compulsif pour les jeunes, aux côtés de Bizz de Loco Locas, Éléonore Mainguy et d’autres artistes.

Médias et Did Tafari Bélizaire

Je ne cacherai pas mon désarroi envers le départ de Did Tafari Bélizaire. Il s’est donné, sans compter, pour livrer son message de prévention du jeu compulsif. Il n’a cessé de faire les médias tel que Tout le monde en parle avec Guy A. Lepage.

Mais dans tout ce travail, qui soutien et paye pour le message qu’il peut livrer? Did Tafari Bélizaire était paraplégique, cloué dans une chaise roulante. Il était pénible pour Did de se déplacer en chaise roulante pour rencontrer, bénévolement, tous ces médias qui ont pu vendre de la copie et entretenir leur côte d’écoute. Souvent Did devait payer de sa poche le taxi pour se rendre bénévole pour livrer un message de prévention du jeu compulsif.

Injustice et amertume

Pendant que les agents de marketing de Loto-Québec sont payés à gros salaire pour nous vendre le jeu, des bénévoles se tuent à l’ouvrage et se retrouvent sans revenu.

Injustice et amertume profonde m’envahissent quand je pense à tout cela.

