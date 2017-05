[…] RueMasson.com le blog du Vieux-Rosemont […]

Malgré que la blogosphère soit accessible à travers le monde, certains projets peuvent être hyperlocal et mobiliser une communauté. Ruemasson.com en est un bel exemple.

Est-ce que des sites Internet hyperlocaux vont remplacer les journaux de quartier?

Peut-être, possiblement et je l’espère.

De grosses entreprises de presse tels que Transcontinental ont fait des ravages dans une presse de quartier libre et autonome. Des journaux de quartier composés parfois de 80% de publicité. Trop souvent les mêmes nouvelles sont reprises dans plusieurs quartiers pour couper dans les frais journalistiques.

Un site Internet de quartier permet de redonner aux citoyens un droit de parole sur la vie de son quartier. De présenter leur quartier tel qu’il est et de parler des sujets qui les touchent vraiment. Le site Internet hyperlocal devient le nouveau perron de l’église où les gens se rassemblaient pour discuter entre-eux. Une nouvelle façon de briser l’isolement des citoyens d’un quartier et de mobiliser ses principaux artisans.

Je laisse le soin à RueMasson.com de se présenter eux-mêmes:

RueMasson.com est un média électronique hyperlocal visant à informer les citoyens du Vieux-Rosemont des nouveautés du quartier, des activités culturelles et communautaires, des nouveaux commerces, des décisions des élus, des projets des commerçants et des entrepreneurs du secteur.

Le projet est de parler de ce qui dessine le quartier: ses résidents, ses commerçants et ses entreprises, ses organismes, son architecture, son histoire et son développement. Il vise à donner aux résidents et à tous ceux qui sont intéressés, où qu’ils soient, un point de vue « jeune », « dynamique » et « progressiste » sur la vie locale, sans tomber dans la branchitude urbaine, le discours corporatif ou la défense de la veuve et de l’orphelin. Nous comptons offrir des contenus parfois critiques, parfois flatteurs, parfois incisifs sur ce quartier que nous aimons beaucoup. Le tout dans le but de soutenir la vie de quartier, les échanges entre résidents et le développement durable de cette artère unique à Montréal. Nous ne sommes ni subventionnés, ni en relation avec un quelconque média ou chambre de commerce. Les acteurs de RueMasson.com sont des journalistes qui habitent le quartier et qui y travaillent bénévolement. Nos frais d’exploitations sont depuis peu soutenus par la diffusion de bannières publicitaires destinées aux commerçants locaux.