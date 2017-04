Pas d’excuses, pas de limites. Le t-shirt de Lazy Legz

Posted on by Raymond Viger

Nouvelle distribution du T-shirt

Lazy Legz et son T-Shirt Pas d’excuses, pas de limites

Après Star Académie, le célèbre T-shirt du breakdancer Lazy Legz se trouve un nouveau réseau de distribution.

Lazy Legz est atteint d’une maladie rare depuis l’enfance: l’arthrogrypose. Incapable de marcher, Lazy Legz a très peu de muscles dans les jambes. En 2006, Reflet de Société présentait les rêves de Lazy Legz de conquérir le monde par le breakdance qu’il pratique sur des béquilles. Cinq ans plus tard, Lazy Legz consolide ses aspirations.

Lazy Legz, avec un crew de breakdancers internationaux,Ill-Abilities, fait des tournées dans les écoles pour présenter un message d’espoir, que tout est possible et qu’il ne faut pas mettre de limites à ses rêves et à ses objectifs.

Pourquoi Lazy Legz vend son T-Shirt Pas d’excuses, pas de limites? Les profits que Lazy Legz fait avec son T-Shirt servent à financer sa tournée dans les écoles à un prix préférentiels pour les écoles. Une tournée coûte cher. Lazy Legz n’est pas subventionné pour le travail qu’il fait. Les écoles n’ont que rarement les moyens pour payer tous les frais de la présence de Lazy Legz. C’est pourquoi Lazy Legz a créé son T-shirt Pas d’excuses, pas de limites.

Le Café Graffiti est heureux et fier de soutenir Lazy Legz dans la diffusion et la distribution de son T-Shirt Pas d’excuses, pas de limites.

Vous pouvez déjà réserver votre T-shirt.

Les T-Shirts Pas d’excuses, pas de limites en noir ou encore No excuses, no limits en bleu sont maintenant disponibles dans les grandeurs Petit – moyen – large et Extra-large. Au coût de 20$ (plus taxes et transport).

Pour placer vos commandes:

Par téléphone pour paiement par carte de crédit 514-256-9000.

Internet.

Par

En passant au Café-Graffiti 4237 Ste-Catherine est du lundi au vendredi de 9:00 hres à 17:00 hres.vous pouvez payer en argent, chèque, carte de crédit ou débit.

Vous pouvez nous faire parvenir un paiement au 4237 Ste-Catherine est Montréal, Qc. H1V 1X4. Nous vous livrerons les T-shirts dès réception de votre paiement. N’oubliez pas de mentionner la grandeur et si vous le voulez en français ou en anglais.

Merci pour votre soutien.

