[…] Loto-Québec et la Fondation Mise sur Toi […]

Posted on by Raymond Viger

Le gouvernement et le jeu compulsif

Rien ne va plus pour la Fondation Mise sur toi

La Fondation Mise sur toi, tel que présenté sur son site, a pour mission de favoriser le jeu responsable. Alain Dubois, un spécialiste en prévention du jeu compulsif de longue date, souligne une importante différence entre jeu responsable et jeu sécuritaire.

Favoriser le jeu responsable, c’est limiter la responsabilité du jeu au joueur seulement. Le jeu sécuritaire prend en compte l’ensemble de tous les facteurs qui peuvent influencer le comportement du joueur. C’est-à-dire, la dangerosité des jeux offerts, le contexte, les cadeaux de fidélisation et toutes les techniques de marketing que Loto-Québec pourrait inventer pour arriver à ses fins.

Pour les intervenants impliqués dans la prévention du jeu compulsif, favoriser le jeu responsable est une façon de camoufler la responsabilité de Loto-Québec dans la gestion du jeu.

Finance, Loto-Québec et Mise sur toi

Et la chaîne de commandement dans la gestion du jeu au Québec est très courte et directe. Le gouvernement, via son ministre des Finances, donne des commandes de dividendes à Loto-Québec. Loto-Québec, pour atteindre ses objectifs, court-circuite la Fondation Mise sur toi qu’il a créé et financé.

Depuis fort longtemps, les timides campagnes de prévention de la Fondation Mise sur toi ont été décriées et questionnées par les intervenants en prévention du jeu compulsif.

Selon M. Alain Dubois et le quotidien Le Devoir, le gouvernement péquiste de Pauline Marois aurait demandé à Loto-Québec d’augmenter les rendements de sa taxe volontaire. Ce qui aura comme conséquence la fermeture, par Loto-Québec, de la Fondation Mise sur toi.

Parce qu’on ne peut pas faire la prévention du jeu compulsif et chercher à en augmenter ses revenus.

Article d’Alain Dubois et du Devoir.

Autres textes sur Gambling et jeu compulsif

Gambling et Jeu compulsif

La réalité sur les jeux de hasard, un outil de discussion pour les jeunes

DVD Gambling. 20$ + 5$ (taxes et frais de transport)

DVD de sensibilisation rassemblant témoignages et interventions de Biz, de Loco Locass, de l’ancienne croupière Éléonore Mainguy, du joueur devenu paraplégique Did Bélizaire et de plusieurs joueurs compulsifs. Le moyen idéal de s’éveiller aux conséquences de la dépendance au jeu.

Par téléphone: (514) 256-9000, en région: 1-877-256-9009.

Par Internet: http://www.editionstnt.com/videos.html

Par la poste: Reflet de Société 4233 Ste-Catherine Est Montréal, Qc, H1V 1X4.

Pour voir le catalogue complet des DVD

Merci de partager Email

Reddit

Facebook

Twitter

Imprimer

Pocket

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Plus

Google

WordPress: J'aime chargement… Sur le même thème

Filed under: gambling, Jeu compulsif, Loto-Québec | Tagged: Alain Dubois, casino, financement mise sur toi, gambler, gambling, gambling et jeu compulsif, Jeu compulsif, jeu pathologique, jeu responsable, jeu sécuritaire, joueur compulsif, joueur pathologique, Le Devoir, Loto-Québec, loto-québec mise sur toi, mission mise sur toi, pauline marois et jeu, pauline marois gambling |