[…] L’indépendance de la Fondation Mise sur toi […]

Loto-Québec et le gambling

Mise sur toi a-t-il déjà été indépendant?

La fermeture de la Fondation Mise sur toi par Loto-Québec ne fait que confirmer ce que nous savions depuis fort longtemps.

Notre position envers Loto-Québec et la Fondation Mise sur toi est très clair. La Fondation Mise sur toi nous avait contacté pour prendre de la publicité dans notre magazine. En prenant leur publicité, le représentant de la Fondation Mise sur toi avait souligné que Loto-Québec n’aimait pas nos éditoriaux et nos positions sur le jeu. Une façon indirecte de nous dire que la Fondation Mise sur toi prenait de la publicité pour contrôler notre contenu.

En voyant que cette stratégie ne fonctionnait pas, la Fondation Mise sur toi a retiré ses publicités de notre magazine.

Les 20 millions de Loto-Québec

Loto-Québec a toujours gardé une main-mise sur les 20 millions qu’elle donnait à la Fondation Mise sur toi. Une main-mise sur l’orientation des campagnes, sur qui pouvait recevoir de la publicité…

Maintenant que le gouvernement de Pauline Marois demande à Loto-Québec d’être encore plus agressif et d’augmenter les revenus de cette »taxe volontaire », Loto-Québec n’a plus d’autres choix que d’éliminer la Fondation Mise sur toi qui ne ferait que ralentir ses objectifs de vente. Loto-Québec n’aura plus à se cacher. Il pourra faire directement ce qu’il faisait en cachette.

Merci à Alain Dubois d’avoir attiré notre attention sur les nouvelles réalités de Loto-Québec et de la Fondation Mise sur toi.

Article d’Alain Dubois et du Devoir.

