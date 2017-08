[…] Les gratteux de Noel comme cadeaux […]

Posted on by Raymond Viger

Le gambling des jeunes!

Les effets pervers des gratteux à Noël!

Loto-Québec présente plusieurs publicité pour aviser les parents de ne pas donner de gratteux aux jeunes. Mais qu’en est-il des adultes?

À l’approche des Fêtes de Noël, le Centre international d’étude sur le jeu et les comportements à risque chez les jeunes de l’Université McGill lance des avis que les gratteux que l’on donne en cadeau à des jeunes peuvent être très nocifs et être leur porte d’entrée dans l’enfer du jeu compulsif et de tous ces effets pervers.

Je suis parfaitement d’accord avec cet article de prévention que nous pouvions lire dans le Journal de Montréal sous la plume de Sarah-Maude Lefebvre. C’est vrai qu’en tant que parents ou proches d’un jeune, lui donner un billet de loterie est un geste très dangereux et risqué. S’il perd, finalement, il n’aura rien eu comme cadeau. S’il gagne, vous venez peut-être de lui donner le pire cadeau de sa vie, le premier pas vers le gambling.

Les gratteux et les jeunes

Cependant, je dirais qu’il ne faut pas se limiter aux adolescents et aux jeunes. Cette mise en garde est bonne pour tout le monde. Parce que les joueurs peuvent devenir compulsifs à tout âge. Même les retraités sont vulnérables vis-à-vis le jeu compulsif. Et Loto-Québec est bien conscient que les retraités sont une excellente »clientèle » pour les casinos. Ce n’est pas par hasard que Loto-Québec organise des voyages dans les Casinos et en facilitent l’accès aux personnes retraités… Parce que c’est payant… Très payant.

Pour cette période des Fêtes, si vous ne savez pas quoi donner à vos proches, peu importe leur âge, dites-leur simplement que vous les aimez. Vous tenez à leur donner quelque chose et vous ne savez pas trop quoi leur donner. Pas de problème. Prenez une feuille et écrivez-leur un petit mot. Expliquez-leur pourquoi vous les aimez, pourquoi vous appréciez leur présence dans votre vie… Parlez-leur du plus beau souvenir que vous avez avec eux. Ça ne coûte rien et soyez assuré que le bonheur qu’un tel geste va créer va demeurer beaucoup plus longtemps que le simple fait de gratter ces fameux gratteux de Loto-Québec.

Je profite de cette occasion pour vous faire parvenir à vous tous votre cadeau de Noël:

Merci pour votre présence et votre implication. Au plaisir d’échanger ensemble pour 2013.

