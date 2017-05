Tranceparence

Climat: un plan californien plus ambitieux, le Québec mis au défi Le Sénat en Californie a proposé cette semaine un nouveau système de plafond et d'échanges d'émissions de carbone plus ambitieux, mettant au défi le Québec et l'Ontario à faire de même ou à être laissé en plan.

Le Salvador inaugure la plus grande centrale photovoltaïque d'Amérique centrale Le Salvador a mis en marche la plus grande centrale photovoltaïque d'Amérique centrale, avec une capacité de 101 mégawatts, qui pourra couvrir les besoins annuels en électricité de 176 000 personnes, a annoncé mercredi le gouvernement.

Les dauphins sauvages plus malades que ceux en captivité Les dauphins sauvages sont plus exposés à des polluants et sont davantage malades que les dauphins vivant en captivité, révèle une étude américaine, suscitant des craintes quant à la qualité des eaux des océans et la santé de ces cétacés à long terme.

Réchauffement climatique: plus d'incendies de forêt à venir au Québec Alors qu'on se souvient de l'incendie majeur qui a dévasté il y a un an les forêts des environs de Fort McMurray, en Alberta, des chercheurs québécois avertissent que le Québec n'est pas à l'abri. Un risque qui aura un impact grandissant sur la quantité de bois disponible pour l'exploitation forestière.

66 % de l'électricité canadienne tirés d'énergies renouvelables Les deux tiers de l'approvisionnement en électricité au Canada proviennent désormais d'énergies renouvelables comme l'hydraulique et l'éolien, a indiqué mardi l'Office national de l'énergie (ONÉ).

Les glaciers dans le sud de l'Antarctique sont plus stables qu'estimé Le glissement des glaciers dans le sud de la péninsule antarctique et le déversement de glace dans l'océan s'est accru depuis les années 1990 sous l'effet du réchauffement climatique, mais nettement moins qu'estimé récemment, révèle une étude publiée mardi.

Le Rwanda réintroduit des rhinocéros dans un parc naturel Une vingtaine de rhinocéros noirs provenant d'Afrique du Sud vont être réintroduits au Rwanda, dans le parc de l'Akagera, pour la première fois depuis la disparition de l'espèce dans le pays il y a 10 ans, a annoncé mardi dans un communiqué l'organisation gérant ce parc.

Morses et caribous «menacés de disparition» en Arctique Les deux derniers troupeaux de morses du Canada et une énième harde de caribous «sont menacés de disparition» dans l'Arctique, a annoncé lundi un comité d'experts scientifiques chargé de conseiller le gouvernement.

Un plan d'action européen pour mieux préserver la nature La Commission européenne a dévoilé jeudi un plan d'action en quinze points pour améliorer la protection de la nature, jugé «timide» par les défenseurs de l'environnement qui appellent à une hausse du budget concerné.