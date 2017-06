[…] Différences sexuelles: voir et sentir différemment […]

Communiqué de Israel Abramov de la City University of New York (CUNY):

Une récente et vaste étude a conclu que, dans la majorité des cas, les femelles avaient une meilleure sensibilité, distinguaient et classaient les odeurs mieux que les mâles. Mais comme avec les autres sens, tels que l’audition et le système olfactif, il existe aussi des différences sexuelles marquées dans la vision des femmes et celle des hommes.