L’Amour en 3 dimensions en anglais!

Colin McGregor est un prisonnier qui loge au pénitentier de Cowansville. Depuis plus de 3 ans, ce journaliste anglophone tient une chronique régulière dans le magazine Reflet de Société. Une chronique très appréciée par sa façon originale de nous conter une histoire carcérale et les anecdotes du système pénitencier.

Colin et moi avons vécu une expérience fort intéressante. J’ai publié un roman humoristique L’Amour en 3 Dimensions. Une histoire pour dédramatiser les événements qui nous ont bouleversés. Pour mieux comprendre notre relation envers soi, notre entourage et notre environnement. L’histoire est une source d’inspiration pour découvrir, d’une façon attrayante et amusante, une nouvelle relation avec soi-même et son environnement.

Colin s’était offert pour traduire en anglais cette histoire qui peut être lu autant pour le plaisir que pour un cheminement personnel. J’ai refusé que Colin se limite à une simple traduction. J’ai offert à Colin qu’il parte de mon histoire et qu’il se permette, non seulement de l’adapter à la culture anglophone, mais qu’il se l’approprie. Il n’avait aucune restriction pour changer le cours de l’histoire, les lieux, les personnages… Une histoire écrite à 4 mains.

Quand j’étais dans l’aviation, j’ai écrit des livres d’instruction sur le pilotage. J’avais été payé pour laisser un pilote sans expérience prendre le crédit des livres. Voir les livres publiés sans en avoir la reconnaissance avait été très pénible. Une mauvaise expérience que je ne voulais pas revivre ou faire vivre. C’est pourquoi limiter Colin à une simple traduction aurait été similaire pour moi.

Colin et moi sommes à finaliser les dernières corrections et l’infographie de la version modifiée de L’Amour en 3 dimensions: Love in 3 dimensions.

Le tout est maintenant disponible. Malgré qu’il n’y ait eu aucune publicité de faite encore, plusieurs personnes ont déjà réservées leurs copies et plusieurs librairies ont placé des commandes.

Au plaisir d’être lu par vous, en français ou en anglais.

Pour commander L’amour en 3 Dimensions, Love in 3D, 19,95$.

When two solitudes meet…

An Anglophone, a professional journalist, a teacher and a prisoner for 22 years…

A Francophone, a scientist, a pilot, a journalist by default, a prisoner of his community involvement with youth…

Two solitudes that never should have met. Two solitudes who put their minds to a common project. Two cultures collide.

Four hands, writing the story of a man on the brink. At the cliff’s edge, he pulls back. A study of struggle, and of hope.

Enjoy our tale of the quest, the human thirst, to find light from within the darkness. Set in Montreal, this is a tale for everyone, young and old, prisoner and free.