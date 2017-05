Accommodements raisonnables et les prisons

Posted on by Raymond Viger

Système carcéral et accommodements raisonnables

Discorde et zizanie

À l’intérieur des murs, nous sommes nous aussi soumis à la loi dérangeante des accommodements raisonnables.

La mise en place de cette politique en milieu carcéral, dans le but d’accommoder les minorités, continue de susciter la discorde, de manière considérable. On aurait cherché un moyen de foutre le bordel dans les pénitenciers, qu’on n’aurait pas trouvé mieux.

Diviser pour régner

Je sais bien que diviser permet de contrôler plus facilement, mais cette nouvelle approche accommodante engendre un ressentiment qui semble échapper aux ronds de cuir (les cadres de la fonction publique).

S’il existe une grande source de dissension au pénitencier, c’est bien tous ces passe-droits accordés aux communautés culturelles ou religieuses.

Des frigos à l’église

Depuis l’application de cette politique au pénitencier, des congélateurs sont dorénavant réservés à une minorité, de même pour l’accès à certaine salle, à certains ustensiles de cuisine, des périodes particulières pour prier, des menus particuliers, des terrains réservés… nommez-les, ils les ont.

Si vous êtes un Noir anglophone d’origine juive avec un parent autochtone, vous avez l’accès à tout ce qu’aucun Blanc catholique de langue française ne pourra jamais avoir.

Sur l’échelle des accommodements, ce sont eux qui se retrouvent au plus bas, au dernier échelon. Ce qui entraîne naturellement des frictions quotidiennes au sein de la population carcérale, et ce qui finit toujours par dégénérer en bagarre. Tout le monde saute sur l’occasion pour exprimer son «poing» de vue de manière peu accommodante.

Ce fruit empoisonné, conçu, cultivé et nourri par le gouvernement fédéral pour protéger le multiculturalisme, provoque des incidents fâcheux pour ne pas dire frustrants pour tous. Même le nouvel arrivant qui désire s’intégrer discrètement se retrouve sous les feux de la rampe à cause du traitement spécial qu’il reçoit dès son arrivée. Tout le contraire de ce qu’il souhaitait, faisant naître ainsi jalousie, ressentiment et rejet.

Les étrangers, qui étaient déjà là et qui bénéficiaient des largesses du système, en exigent maintenant toujours plus, sinon ils seront rejetés par leur propre communauté.

Prisons dans le monde

Les détenus d’origine canadienne, qui ont déjà purgé des termes pénitentiaires dans d’autres pays, savent pertinemment qu’il n’est pas possible d’y bénéficier d’un quelconque traitement de faveur. Essayez donc, dans une prison mexicaine ou indienne, d’avoir une diète sans porc, sans lactose, sans gras, sans poisson…

Nous sommes la risée de tous les étrangers emprisonnés qui n’en reviennent pas eux-mêmes d’être traités avec autant de considération. Alors que les Canadiens, dans leur propre pays, sont traités comme des prisonniers de second ordre. L’univers carcéral est une microsociété pas si différente de la grande.

Cette politique discriminatoire à l’intérieur des pénitenciers finira par déclencher des émeutes. Contrairement à la population civile, les prisonniers ne se référeront pas à Charles Taylor ou au professeur Bouchard pour trouver une voix conciliante.

Les livres de Colin McGregor

Journaliste dans divers médias à travers le pays; Halifax Daily News, Montreal Daily News, Financial Post et rédacteur en chef du Montreal Downtowner. Aujourd’hui, chroniqueur à Reflet de Société, critique littéraire à l’Anglican Montreal, traducteur et auteur aux Éditions TNT et rédacteur en chef du magazine The Social Eyes.

Parmi ses célèbres articles, il y eut celui dénonçant l’inconstitutionnalité de la loi anti-prostitution de Nouvelle-Écosse en 1986 et qui amena le gouvernement à faire marche arrière. Ou encore en Nouvelle-Écosse, l’utilisation répétée des mêmes cercueils par les services funéraires; scoop qui le propulsa sur la scène nationale des journalistes canadiens.

Love in 3D.

Enjoy our tale of the quest, the human thirst, to find light from within the darkness.

This is a tale for everyone, young and old, prisoner and free.

Love in 3D. Une traduction de L’Amour en 3 Dimensions.

Teammates

Three teenage friends on a college rugby team in the shrinking community of English Montreal – three friends each facing wildly different fates.

This is the story of Bill Putnam, whose downward trajectory we first begin to trace in the late 1970s, and his friends Rudy and Max.

Teammates, their paths will cross in ways they never dreamt of in the happier days of their youth.

Quebec Suicide Prevention Handbook

Le suicide dérange. Le suicide touche trop de gens. Comment définir le suicide? Quel est l’ampleur du suicide? Quels sont les éléments déclencheurs du suicide? Quels sont les signes avant-coureurs? Comment intervenir auprès d’une personne suicidaire? Comment survivre au suicide d’un proche?…

Ce guide est écrit avec simplicité pour que tout le monde puisse s’y retrouver et démystifier ce fléau social. En français. En anglais.

