Les Pays d'en haut: une 3e saison forte en rebondissements Selon l'auteur Gilles Desjardins, la troisième saison de la télésérie québécoise Les Pays d'en haut -dont le tournage a débuté il y a quelques semaines - sera forte en rebondissements. Incursion sur le plateau de la série au village Canadiana de Rawdon, dans Lanaudière, alors qu'on a appris hier qu'une quatrième saison avait été confirmée […]

Mile Ex End Musique Montréal, nouvel acteur dans l'arène Moins d'un an après sa création, le collectif MishMash - une initiative de XPND Capital, dont Alexandre Taillefer est l'associé principal - a dévoilé hier matin la programmation de Mile Ex End Musique Montréal, un tout nouvel événement musical qui se tiendra les 2 et 3 septembre sous le viaduc Van Horne et qui mettra en vedette des têtes d'aff […]

LCD Soundsystem à Laval LCD Soundsystem, qui lancera le 1er septembre American Dream, son premier album depuis une éternité, se produira à la Place Bell de Laval le 2 décembre.

CALQ: l'opposition espérait 10 millions Hausser de 4 millions le budget du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est un «petit ''plaster'' pour un gros bobo», affirme Agnès Maltais, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture. Elle juge que les artistes et le milieu culturel sont «floués» par Québec, qui aurait dû investir selon elle au moins 1 […]

Sufjan Stevens et cie: écrit dans le ciel **** Sorte de George Martin contemporain pour les uns, Nico Muhly est un chouchou de la scène indie. Pour les autres, il est une nouvelle vedette de ladite musique contemporaine aux États-Unis, s'inscrivant dans le long sillon des Glass, Reich, Adams, Riley, Young, Ives et autres Copland.

Las chicas del cable: bienvenue à Madrid dans les années folles! En cet âge d'or des téléséries, La Presse décortique chaque semaine une série qui vaut le coup d'oeil.

Festival du Domaine Forget: les cantatrices causent Marie-Nicole Lemieux et Karina Gauvin se retrouveront ensemble cet été le temps d'un récital au Domaine Forget et l'occasion était trop belle pour ne pas tenter de les avoir ensemble au bout du fil. Il en a résulté une entrevue atypique, traversée de grands éclats de rire, de souvenirs et de confidence de ces deux grandes amies.

Jean-Sébastien Girard: la plus belle saison de sa vie Jean-Sébastien Girard vient de vivre la plus grosse année de sa carrière. Celle-ci lui a fait vivre mille et une émotions. Rencontre avec un gars qui sait faire le clown quand il le faut. Et être sage quand il le faut aussi.

Céline Dion en Europe: un nouvel état d'esprit Céline Dion a donné le premier spectacle de sa nouvelle tournée européenne à Copenhague, jeudi. Tout de suite après cette première, nous avons joint au téléphone deux des membres de l'équipe de création de la chanteuse: le directeur musical Scott Price et le concepteur visuel Yves Aucoin.