Hypersexualisation: de nouveaux modèles

«Des huards pour les arts!» Avec ce slogan, scandé par quelques 500 artistes, créateurs et travailleurs rassemblés à la place d'Armes, lundi après-midi, le milieu culturel a exprimé publiquement son mécontentement face au «sous-financement chronique» de l'État pour les arts et lettres au Québec.

Cette série épique sur la naissance du rap comme forme d'art à la fin des années 70 est la production la plus coûteuse de l'histoire de Netflix et elle défie toutes les conventions de la télé. On adore ou on déteste. Et on se demande aussi s'il y aura une seconde saison.