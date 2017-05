L’écoute: Après la pluie… Le beau temps

Posted on by Raymond Viger

Après la pluie… Le beau temps

L’écoute

Recueil de textes à méditer. Chaque texte révèle un message, une émotion. Un même texte peut prendre un couleur différente selon notre état d’âme.

Je suis à ton écoute.

À tous les jours, J’attends un signe de toi.

Que tu Me dises ce que tu veux être, ce que tu veux faire.

Tu Me répètes que tu ne veux pas être comme celui-ci.

Tu Me répètes que tu ne veux pas faire comme cet autre.

Si tu Me répétais aussi souvent ce que tu veux être.

Si tu Me répétais aussi souvent ce que tu veux faire.

Peut-être que Je t’entendrais.

Arrête-toi un instant.

Oublie ce que tu ne veux pas.

Et pense à ce que tu veux.

Le vouloir, c’est le pouvoir.

Le vouloir, c’est la reconnaissance de soi.

Et non la négation du voisin.

Sois positif.

Demande la Santé et non la Guérison.

Extrait du livre Après la pluie… Le beau temps.

La suite: Liberté… Un sourire intérieur.

Liberté… Un sourire intérieur

Un livre de poésie de 128 pages. Liberté politique, liberté journalistique, liberté émotionnelle… Toutes les couleurs de la liberté, individuelle et collective.

Une belle suite pour mon premier livre de poésie, Après la pluie… Le beau temps. Parce qu’après la crise… on peut trouver la liberté… sa liberté.

Liberté… Un sourire intérieur. Une façon de souligner les 5 000 exemplaires vendus du premier livre Après la pluie… Le beau temps.

Même prix que le premier livre publié en 1992 avec le même nombre de pages et écrit avec le même amour: 9,95$.

Après la pluie… Le beau temps. Recueil de textes à méditer. Chaque texte révèle un message, une émotion. Un même texte peut prendre un couleur différente selon notre état d’âme.

Au coût de 9,95$ chacun de ces livres sont disponibles par téléphone: (514) 256-9000, en région: 1-877-256-9009 FREE

Par Internet. Par la poste: Reflet de Société 4233 Ste-Catherine Est Montréal, Qc. H1V 1X4.

Autres livres pouvant vous intéresser:

Biographie de l’auteur.

