Comment définir l’universalité des services de garde?

L’universalité des services c’est de rendre accessible à tous les mêmes services.

Un couple est sous le seuil de la pauvreté. Peut-être qu’il faut qu’il ait accès à un service de garde subventionné à 100% pour y avoir accès. Son voisin, mieux nanti, pourrait peut-être payer 10$ par jour pour avoir accès décemment au service. Et plus loin, un autre couple pourrait se permettre de payer 50$ par jour.

Pourquoi s’entêter à penser que tout le monde devrait payer le même prix?

Se faisant, on oblige des couples ayant des revenus modestes à devoir payer plus cher qu’ils ne peuvent et on donne un service à rabais à d’autres citoyens.

On s’oblige en tant que société à essayer de soutenir des programmes que nous n’avons pas les moyens de se payer.

Si mes revenus sont très faibles, le service devrait être gratuit. Si mes revenus sont moyens, mon coût devrait être moyen. Si mes revenus sont plus élevés que mes confrères, je devrais donc payer plus cher que les autres.

Qu’est-ce qui empêche un politicien de soutenir une telle vision sociale?

La peur de prendre position et de ne pas se faire réélire?

Le fait que les politiciens et leur politique change au gré des années sans que nous ayons une vision long terme de notre société?

Toute autre réponse que vous pourriez nous proposer.

Un nouveau mot qu’il faudrait peut-être mettre à côté d’universalité: équité.

En résumé, si quelqu’un n’a pas d’argent… qu’on l’aide et si quelqu’un a de l’argent… qu’il paye.

Ça devrait aider à balancer un budget, à respecter notre capacité de payer et d’aider encore plus et encore mieux ceux qui en ont besoin.

Voilà plusieurs raisons qui font qu’on ne voterait jamais pour moi.

P.S. L’adorable petite fille qui a servi de modèle pour les photos se nomme Clara. Sur ces photos, Clara avait 5 semaines. Clara est l’enfant de ma fille Annie. Ce n’est toujours pas facile à avouer, mais selon le dictionnaire, cela ferait de moi un grand-père.

