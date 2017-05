Posted on by Raymond Viger

Après la pluie… Le beau temps

Le grand aigle royal

Recueil de textes à méditer. Chaque texte révèle un message, une émotion. Un même texte peut prendre un couleur différente selon notre état d’âme.

Dans les hautes sphères célestes, navigue le grand

aigle royal. Seul dans l’immensité de ce ciel flamboyant,

il s’amuse à fendre l’air. Cet oiseau est une fierté nationale.

Il est beau à regarder dans son ciel. Son vol est digne d’un

seigneur et malgré tout, on le sent humble et majestueux.

A côté de lui, les autres oiseaux semblent être des

moustiques. Il descend avec grâce jusqu’à son repaire,

haut perché dans les montagnes.

Du haut de son nid, il scrute le ciel. Ces yeux perçants

ont repéré la colombe au loin. Son coeur bat à rompre sa

poitrine. Il prend son envol en direction de la colombe.

La colombe, est un être magnifique et fragile, d’un blanc

immaculé. La douceur de son vol se fait discrète.

La colombe aperçoit, le grand aigle royal aux yeux

perçants, prendre son envol. Cet oiseau est trop grand

pour elle. Cet oiseau est trop fort pour elle. L’aigle est trop

rapide dans son vol pour qu’elle ne prenne la chance de se

laisser approcher. N’écoutant que son instinct la colombe

commence à battre en retraite. Elle descend près du boisé,

coupe à travers les feuillages et disparaît à tout jamais.

Le grand aigle royal, ayant compris la peur que

ressentait la colombe, se mît à crier. Il voulait lui dire tous

les beaux sentiments qui l’habitaient. Il savait que le vol

léger de la colombe à travers les feuillages ne lui

permettrait pas de la suivre. Le cri de l’aigle est un langage

que seul les aigles comprennent. Les colombes et les aigles

sont deux familles d’oiseaux dont les langages ne sont pas

similaires. Le cri de l’aigle n’aura pas été perçu par la

colombe comme un appel à l’amour.

Remontant avec sa déception vers son repaire, le

grand aigle s’est senti jugé par son apparence. Perçu

comme un prédateur, il n’a su percer la carapace des

apparences. Du haut de sa falaise, il replie ses ailes sur lui-

même. Il se souvint qu’un jour, il y a déjà très longtemps,

il avait été un jeune prince. Il se souvint aussi que près de

lui, une belle princesse l’accompagnait. Il se souvint

qu’une méchante sorcière, jalouse de la beauté de leur

amour, l’avait déjà changé en une bête laide et horrible.

Il se souvint qu’il avait réussi à passer outre le sortilège

et à retrouver sa belle princesse. Il pense maintenant au

nouveau sortilège de cette méchante sorcière. Lui en aigle,

elle en colombe. Deux sortilèges, deux masques à faire

tomber. Il était peut-être plus facile de faire découvrir la

beauté et la sensibilité de la bête que celle de l’aigle.

Dédié à Walt Disney

Pour son film »La belle et la bête »

film que je me suis amusé à modifier

Extrait du livre Après la pluie… Le beau temps.

La suite: Liberté… Un sourire intérieur.

Liberté… Un sourire intérieur

Un livre de poésie de 128 pages. Liberté politique, liberté journalistique, liberté émotionnelle… Toutes les couleurs de la liberté, individuelle et collective.

Une belle suite pour mon premier livre de poésie, Après la pluie… Le beau temps. Parce qu’après la crise… on peut trouver la liberté… sa liberté.

Liberté… Un sourire intérieur. Une façon de souligner les 5 000 exemplaires vendus du premier livre Après la pluie… Le beau temps.

Même prix que le premier livre publié en 1992 avec le même nombre de pages et écrit avec le même amour: 9,95$.

Après la pluie… Le beau temps. Recueil de textes à méditer. Chaque texte révèle un message, une émotion. Un même texte peut prendre un couleur différente selon notre état d’âme.

Au coût de 9,95$ chacun de ces livres sont disponibles par téléphone: (514) 256-9000, en région: 1-877-256-9009 FREE

Par Internet. Par la poste: Reflet de Société 4233 Ste-Catherine Est Montréal, Qc. H1V 1X4.

Autres livres pouvant vous intéresser:

Biographie de l’auteur.

Merci de partager Email

Reddit

Facebook

Twitter

Imprimer

Pocket

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Plus

Google

WordPress: J'aime chargement… Sur le même thème

Filed under: Après la pluie... Le beau temps, croissance personnelle, livres | Tagged: Après la pluie... Le beau temps, méditation, pensées du jour, petites pensées, recueil, recueil à méditer, recueil citation après la pluie le beau temps, recueil de pensés à méditer, recueil de poésie, reflexion |