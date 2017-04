[…] Gambling et cigarette […]

Même si cela faisait presque deux ans que je ne me suis pas déchiré la chemise sur le Casino, Loto-Québec et le ministère des finances, le traitement du jeu compulsif au Québec fait parti des zones sensibles dont je suis peu fier de la gestion de notre gouvernement.

Des articles dans les médias soulignent que Loto-Québec cherche à ralentir la chute de ses profits en visant les jeunes avec des stratégies marketing adaptés aux plus jeunes.

J’ai vu à la télévision une publicité avec Réal Bossé qui attaque les compagnies de cigarette dans leur volonté de recruter de jeunes fumeurs et qui dénonce les mensonges que ces cigarettiers fabriquent.

Le réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) parraine cette campagne publicitaire contre la cigarette et ses principaux artisans On peut les retrouver sur le site defacto.ca.

Ce qui était intéressant c’était de voir les arguments contre les compagnies de cigarettes qui s’appliquent très bien à Loto-Québec dans sa gestion du jeu.

Je suis content de voir le RSEQ prendre position et faire campagne contre les fabricants de cigarettes.

Pouvons-nous aussi inclure Loto-Québec et le ministère des Finances dans cette campagne pour protéger nos jeunes de dépendances qui les rendent malades?

Les ressources et regroupement qui s’associe à cette campagne contre le tabac sont nombreux. J’ai hâte qu’on puisse faire de même avec le jeu compulsif.

