Le suicide du Petit Prince de St-Exupéry

Surtout lorsque ce sont des affiches du Parti Indépendantiste du Québec! Tsé celle avec la fille avec la tuque! Dès qu'on s'est retourné pour partir cet homme a grimpé muni de ciseaux pour couper les attaches de la pancarte Posted by Parti Indépendantiste du Québec on Tuesday, May 23, 2017 La suite… À Montréal, au métro […]

Lorsque Sucré Salé pose des questions à Jean Airoldi… Valérie Taillefer, son ex, n’aime pas les questions et elle se sert de Twitter!😂😂😂 On veut des détails, on veut des détails… Pauvre fille qui écoute Sucré Salé pour espionner son ex! Commentaire inutile à m’envoyer: il lui a donné une contravention, c’est ça l’histoire!