ARSONART ou l’avènement du rêve et de la poésie

Éric Arson, poète et artiste

Cela fait un moment que je ne vous avais pas parlé du bistro. Non pas qu’il ne s’y passait rien, mais le magazine Reflet de Société et la couveuse d’artistes Café Graffiti m’ont bien occupée. Mais me revoici et plus inspirée que jamais.

Le lundi 28 mars, l’animateur de radio Éric Arson a fait le lancement de son premier livre de poésie au Bistro le Ste-Cath. Une soirée extraordinaire, car il a chanté ma fête sur scène c’est la consécration d’une philosophie et d’un travail sur soi pour Éric.

Durant l’été 2015, j’ai eu l’occasion de faire une entrevue avec lui. Il me contait combien cela avait été difficile de concilier l’artiste avec l’animateur de radio commerciale. Il y eut des bas, mais aussi des hauts dont tout laisse à penser que ce lancement restera gravé en lui.

Sensible aux scènes qui se passent sous couvert de la discrétion, je n’ai pu m’empêcher de suivre Éric du regard pendant la soirée. Et une personne en particulier a retenu mon attention : la mère d’Éric. Assise avec la famille, cette dernière vivait le film qu’Éric a produit. Par moment son fils s’approchait d’elle, lui soufflait quelques mots à l’oreille et avec détermination elle levait la main et s’exclamait « ça c’est bien. Ha oui ! » Comprenez que la dame était fière de son garçon.

Éric n’a pas fait qu’écrire de la poésie, il a invité musiciens et chanteurs à participer pour mettre en vidéo son œuvre. Petit moment de fierté pour le bistro : l’une des narratrices n’est autre qu’Andréanne Martin, artiste régulière du Ste-Cath, dont Éric a fait la connaissance chez nous.

Après la diffusion de la vidéo, une photo de groupe a été prise avec les participants. Musiciens, chanteurs, narrateurs… étaient conviés à monter sur scène, dont sa mère qui a prêté sa voix au projet. Alors que Georges Dutil préparait sa caméra, la mère d’Éric veillait à ce que son fils soit présentable en lui nettoyant et époussetant la manche. Un geste banal et touchant qui s’ajoutait au sourire d’Éric et aux accolades des amis.

Ce lundi soir, le bistro était fier de soutenir Éric Arson dans la réalisation de son rêve et les membres des Éditions TNT heureux de voir s’épanouir un autre artiste. En intégrant la famille, Éric rejoint les rangs de la dizaine d’auteurs déjà présents et il prouve que l’on soit journaliste, animateur, artiste de la relève ou simple passionné, un rêve qui se réalise est le même bonheur pour tous.

Poésie multi-forme

Éric Arson

15$ + 2,50$ (taxes et transport)

(514) 256-9000

comptabilite@refletdesociete.com

4233 Ste-Catherine est

Montréal, Qc

H1V 1X4

Une note importante: Dans la première partie du livre et du film, vous noterez de malencontreuses erreurs d’orthographe. Une mauvaise version finale du livre envoyée à l’imprimeur et les 20 premières minutes du film figées dans les méandres informatique, voilà pour les causes. Un deuxième tirage du livre corrigé verra le jour si la première édition s’épuise et je me promet d’utiliser mon imagination pour faire les corrections dans une deuxième version du film qui sera accessible dans quelques semaine. Je veux par la présente souligner l’excellent travail de la correctrice du projet Manon Langlois qui de son côté a effectuée un sans faute!

Une deuxième édition est en préparation. Vous pouvez commander immédiatement la première édition ou demander de recevoir la deuxième.

Merci pour votre soutien.

Filed under: art, culture, Quoi faire aujourd'hui, Quoi voir ce week-end | Tagged: arsonart, Éric Arson, bistro, est montréal, lancement livre, livre, livre de poésie Éric Arson, poésie, publication livre, restaurant |