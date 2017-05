Prévention du suicide en Corée du Sud

Jimmy Kimmel fait un émouvant plaidoyer pour l'assurance santé Maître dans l'art de provoquer les rires, le comédien Jimmy Kimmel, hôte du Late Show, l'émission de fin de soirée de la chaîne ABC, n'a pu retenir ses larmes lundi en évoquant la malformation cardiaque de son nouveau-né, dans un plaidoyer pour une couverture santé universelle.

Échos de scène: quatre théâtres dévoilent leur programmation Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Sept nominations aux Tony pour Come From Away Le spectacle canadien Come From Away, qui relate l'accueil de milliers de voyageurs dans la petite ville de Gander après les attentats du 11 septembre 2001, a obtenu sept nominations pour les prestigieux prix Tony, dont celle de meilleure comédie musicale sur Broadway.

Baghdaddy, une comédie musicale sur la guerre en Irak Chanter à Broadway sur la guerre en Irak, l'idée n'avait rien d'évident, mais en choisissant l'angle du renseignement, des auteurs ont relevé le défi et envoyé, au passage, un message à l'administration Trump.

Rihanna la plus remarquée au gala du Met La chanteuse Rihanna a été la célébrité la plus remarquée lundi soir lors du gala du Metropolitan Museum, événement mondain de l'année à New York qui a réuni un aréopage étourdissant de personnalités, dans des tenues parfois plus que succinctes.

Janet Jackson reprend sa tournée La vedette de la pop Janet Jackson a annoncé qu'elle allait reprendre prochainement sa tournée, interrompue durant un an et demi car elle voulait fonder une famille.

Radiohead fête les 20 ans d'OK Computer Vingt ans après avoir chamboulé le rock indépendant en s'essayant aux sonorités électroniques sur OK Computer, le groupe Radiohead a annoncé mardi la sortie d'une version plus longue, enrichie de titres inédits, de son sombre album culte.

Le vinyle célébré à Montréal le 10 juin Les amateurs de disque vinyle voudront inscrire une note dans leur calendrier le 10 juin. Discogs tiendra alors le premier événement Crate Diggers, qui multipliera les activités en lien avec la musique et la collection de microsillons.

Orchestres: faire face à la mondialisation La place qu'occupent les orchestres dans le coeur des villes a changé au cours des 50 dernières années. Face à la mondialisation qui multiplie l'offre en culture, les organisations d'envergure telle que l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) doivent user de stratégie afin d'attirer de nouveaux publics. Entrevue avec Simon Leclerc, […]