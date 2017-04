Splendeurs et horreurs de l'adoption, inceste, Chicoutimi descendu en flammes, colère homosexuelle et éloge de la solitude au féminin : ces cinq nouvelles voix qui publient leur premier livre vont sérieusement bousculer vos tranquilles heures de lecture.

Le centre des arts actuels Skol a invité Barbara Claus à exposer dans ses locaux du Belgo. L'artiste montréalaise a choisi d'y créer une installation éphémère, Petites incarnations (suite), excroissance idéalisée de son atelier qu'elle façonne depuis le 6 mars et jusqu'au 22 avril. Et que l'on visite sans souliers, SVP ! […]

Son coeur balance entre les planches et le petit écran, mais Léane Labrèche-Dor sera surtout au théâtre au cours des prochaines semaines. Dans Antigone au printemps, un texte de Nathalie Boisvert qu'elle interprète avec Xavier Huard et Frédéric Millaire-Zouvi. À la salle Fred-Barry, du 4 au 22 avril.

En février, la maison Penguin Classics publiait Amiable with Big Teeth, quelque 70 ans après la mort de son auteur, Claude McKay. Dans le circuit littéraire new-yorkais, la parution de cet inédit est un événement qui a retenu l'attention du New York Times, de The Atlantic et du Village Voice. Et c'est un universitaire québécois, Jean-Christophe Clo […]