Chloé Sainte-Marie reçoit Jean-Paul Daoust, les mardis poésie

Les Lèvres de… Jean-Paul Daoust

Chloé Sainte-Marie lance un cycle soirées de poésie

Mardi le 28 février 2017, 19h au Bistro le Ste-Cath

Pour inaugurer le nouveau cycle de soirées de poésies Les Lèvres de… mardis poétiques de Chloé Sainte-Marie, il s’imposait d’inviter Jean-Paul Daoust, poète incontournable, renommé autant pour ses écrits que pour ses prestations sur scène. Le titre lui-même rend hommage à son poème Les Lèvres Ouvertes. Ce sera également l’occasion de découvrir la poésie de Princesse Lamarche. Dès le 28 février, les soirées se tiendront tous les derniers mardis du mois à 19 h au Bistro Le-Ste-Cath, situé au 4264 rue Sainte-Catherine Est.

Chaque événement présentera un grand nom de la poésie québécoise et un poète émergeant dont l’œuvre s’assortit bien à celle de l’invité principal. La soirée se terminera par un micro ouvert. Des musiciens seront présents pour jouer entre les prestations. Il faudra aussi s’attendre à ce que Chloé Sainte-Marie fasse régulièrement une apparition en chanson. La première risque d’ailleurs d’être particulièrement riche en surprises. Les prochaines soirées accueilleront Joséphine Bacon le 28 mars et Louise Dupré le 25 avril. Les soirées sont organisées en partenariat avec la Fondation Maison Gilles–Carle, organisme fondé par Chloé Sainte-Marie qui souhaite ouvrir 5 maisons de répit pour les proches aidants en 5 ans. Selon sa formule habituelle, le Bistro Le-Ste-Cath remettra 15 % des ventes à la fondation Maison Gilles–Carle. Il est d’ailleurs possible de se procurer auprès de la fondation une carte assurant que 15 % de sa facture soit en tout temps remis à la fondation. L’entrée est gratuite. Pour s’assurer d’une belle place, il est conseillé de réserver (514) 223-8116, http://stecath.com/evenements/.

À propos de Jean-Paul Daoust…

Il a publié plus d’une quarantaine d’ouvrages de poésie, deux romans et un recueil de récits. Lauréat du prix du Gouverneur général (1990) pour Les cendres bleues, traduit en anglais, en slovène et en espagnol, du Grand prix Quebecor du Festival international de la poésie pour Le vitrail brisé (2009) et du prix Jaime Sabines/ Gatien Lapointe 2012 pour Poemas de Babilonia / Poèmes de Babylone. Il est membre de l’Académie des lettres du Québec depuis 2016 et poète en résidence à la radio de Radio-Canada à l’émission «Plus on est de fous, plus on lit!» depuis 2011. Ses dernières parutions, Sexe Glamour, Les cendres bleues (6è éd.) et Odes radiophoniques IV et Le chant du Concorde.



À propos de Princesse Lamarche



Diplômée de physique et de littérature française, Princesse Lamarche est peintre et poétesse. Sa poésie circule dans les réseaux sous-terrains d’Hochelaga-Maisonneuve grâce à son fanzine Pouliches, moi, poésie érotique contre l’hétéronormativité (2016). Sa peinture explore le corps et le mouvement dans une approche féministe centrée sur la relation au modèle. Elle pratique également l’art de performance.

Admission gratuite

100% des profits reversés à la communauté

Réservations et informations: (514) 223-8116.

Bistro le Ste-Cath

Un restaurant, une chaleureuse terrasse. Pour une rencontre entre amis ou en famille, les chefs du Bistro le Ste-Cath sauront vous offrir une cuisine réinventée et originale à un prix abordable.

Situé en plein coeur d’Hochelaga-Maisonneuve, au sud du Stade Olympique, à l’est de PIE-IX. 4264 Ste-Catherine est.

Bistro le Ste-Cath est opéré par l’organisme communautaire le Journal de la Rue. Tous les profits servent à financer notre intervention auprès des jeunes. Plus de 260 spectacles gratuits sont présentés annuellement.

4264, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, Québec, H1V 1X6. www.stecath.com.

