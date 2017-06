Service traiteur Montréal et location de salle

Avant et après la tenue du Festival international de jazz de Montréal, ces trois clubs tiennent le flambeau. Ils le font aussi pendant! Voici donc les programmations spéciales de l'Upstairs, du Dièse Onze et du Café Résonance, échelonnées pendant le FIJM.

En 1997, le guitariste vedette John Scofield proposait A Go Go, un projet groovy avec le claviériste John Medeski et ses collègues (Billy Martin et Chris Wood), sorte de méta-Booker T. & the M.G.'s magnifié par le jazz.